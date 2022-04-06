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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önündeki oturma eylemine Mardin'den gelen bir aile de dahil oldu.

Bestami Bodruk   | 06.04.2022
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı Fotoğraf: Bestami Bodruk / AA

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 947'nci gününde sürüyor.

Mardin'den 2014 yılında 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Mehmet Ali için gelen baba Cemal Demir de oturma eylemine dahil oldu.

Baba Demir, gazetecilere oğluna kavuşmak istediğini belirterek, "Oğlum HDP tarafından kaçırıldı. Oğlumu istiyorum. Henüz 14 yaşındaydı, lisede okuyordu." dedi.

Demir, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.


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