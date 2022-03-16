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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önündeki oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Ahmet Kaplan   | 16.03.2022
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakir

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 926'ncı gününde sürüyor.

Iğdır'dan 2015 yılında kandırılarak dağa götürülen kardeşi Adem için Erzincan'dan gelen ağabey Ahmet Dönmez de oturma eylemine dahil oldu.

Dönmez, gazetecilere, kardeşinin yaklaşık 7 yıl önce dağ götürüldüğünü söyledi.

Kardeşine kavuşmak için eyleme katıldığını belirten Dönmez, "Kardeşimi almadan gitmeyi düşünmüyorum. Allah'ın izniyle kardeşimi alıp öyle gitmeyi düşünüyorum. Kardeşim HDP binasına gidip geldikten sonra kaçırıldı. Kardeşimi HDP'den istiyorum. Onun için buraya geldim." dedi.

Yaşlı anne ve babasının kardeşinin dağa götürülmesinden sonra yüzlerinin hiç gülmediğini dile getiren Dönmez, "İnşallah kardeşim sesimi duyup geri gelecektir." ifadesini kullandı.










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