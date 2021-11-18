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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Hakkari'den 7 yıl önce dağa götürülen kızı Zahide için eyleme gelen anne Zebude Öner, "Kızımı getirsinler. Kızım gelmeden bütün anneler gibi ben de buradan ayrılmayacağım." dedi.

Ahmet Kaplan   | 18.11.2021
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı Fotoğraf: Ahmet Kaplan / AA

Diyarbakir

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde devam ettikleri evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 808'inci gününde sürüyor.

Anne Zebude Öner de Hakkari'den 7 yıl önce dağa götürülen kızı Zahide için evlat nöbetine dahil oldu.

Anne Öner gazetecilere Kürtçe yaptığı açıklamada, kızından 7 yıldır haber alamadığını söyledi.

Kızını bulmak için iki kez Irak'a gittiğini ancak evladının kendisiyle görüştürülmediğini dile getiren Öner, kızına kavuşmak için eyleme katılmaya karar verdiğini belirtti.

Öner, "Kızımı HDP ve PKK'dan istiyorum. HDP kızımı alıp PKK'ya teslim etti. Kızımı getirsinler. Kızım gelmeden bütün anneler gibi ben de buradan ayrılmayacağım." dedi.

Kızının evine geri dönmesini istediğini anlatan Öner, "Kızım gel, devlete teslim ol." ifadesini kullandı.

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