Euro
7.84
Dolar
6.86
BIST 100
118,737.81
Altın
1,806.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, açıklamalarda bulunuyor.
logo
Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde tuttukları evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Ömer Yasin Ergin   | 17.07.2020
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin/AA

Diyarbakır

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 319. gününde devam ediyor. ( Ömer Yasin Ergin - Anadolu Ajansı )

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 319. gününde devam ediyor.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinden gelen Ali Özkan, 7 yıl önce 21 yaşındayken dağa kaçırılan kız kardeşi Esra Özkan için eyleme dahil oldu.

Kardeşinin Muş Alparslan Üniversitesinde Türkçe Öğretmenliği 2. sınıfta okurken kandırılarak dağa kaçırıldığını anlatan Özkan, 7 yıldır kardeşinden hiçbir haber alamadıklarını söyledi.

HDP'liler aracılığıyla kardeşinin dağa kaçırıldığını dile getiren Özkan, şöyle dedi:

"HDP'nin bu işlere çanak tutarak PKK ile iş birliği yapıp kardeşimi kandırarak dağa çıkardığını biliyoruz. Eğer zerre kadar vicdanları varsa kardeşimi bize iade etsinler, anne ve babamızın gözyaşlarını bir an önce dindirsinler. 15 aile evladına kavuştu. Onların mutluluğuna şahit olduk. İnşallah diğer ailelerin de çocukları gelir ve mutluluklarına şahit oluruz. Kardeşim sen de gel, bize iki bayramı bir arada yaşat, yüzümüzü güldür."

Anne ve babaların gözyaşını döktürmeye kimsenin hakkı olmadığını anlatan Özkan, "Kız kardeşim 5 vakit namazında bir çocuktu. Üniversitede dersleri çok iyiydi. Üniversitedeki hocaları, Esra'nın örgüte katılabilme ihtimalinin olmayacağını ifade ettiler. Terörün dini, imanı ve ırkı yok. 7 yıldır ne bir ses ne bir haber alamadık. Sesine hasret kaldık." diye konuştu.

Evlat nöbeti sürüyor

Annelerden Aynur Panay ise oğlu Emrah için eylemini sürdürdüğünü, HDP'den oğlunu istediğini söyledi.

Panay, "Oğlumu almadan buradan kalkmayacağım. Oğlumu HDP götürdü, tekrar geri getirsin. Dün bir çocuk daha geldi aileler olarak çok sevindik. İnşallah benim oğlum da gelir. Oğlum Emrah polisimizden, askerimizden korkma gel." ifadelerini kullandı.

Baba Celil Begdaş da oğlu Yusuf'a kavuşuncaya kadar eylemini sürdüreceğini belirtti.

Ailelerin evlatları için ölümü göze alarak eylemini sürdürdüğünü belirten Begdaş, "Buradan kalkmayacağız çünkü biz yandık, başkaları yanmasın. 15 aile evladına kavuştu, emeğimiz boşa gitmiyor. Aileler korkmasın gelin bu işi biz bitirelim. Bu işi çadır bitirir, başkası bitiremez. Bir çocuk bile dağda kalsa buradan kalkmayacağız." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çinli ilaç şirketi Kovid-19 aşı adayının klinik denemelerine Abu Dabi'de başladı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 13 milyon 976 bini geçti
İsrail'de Kovid-19 nedeniyle hafta sonları karantina uygulanacak
İran'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 183 kişi hayatını kaybetti
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 63 bini geçti

Benzer haberler

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

'Diyarbakır anneleri' bir evlada daha kavuşmanın sevincini yaşıyor

Diyarbakır annelerinden Arslan: Evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz

Diyarbakır annelerinden Elhaman: Çocuklarımızı PKK'ya esir etmeyeceğiz

Diyarbakır annelerinden Elhaman: Çocuklarımızı PKK'ya esir etmeyeceğiz
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Diyarbakır annelerinden Çiftçi:Çocuklarımızı HDP ve PKK'dan istiyoruz

Diyarbakır annelerinden Çiftçi:Çocuklarımızı HDP ve PKK'dan istiyoruz