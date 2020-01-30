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Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Hasan Namlı,Ahmet Kaplan   | 30.01.2020
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılım artıyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemine Hakkari'den oğulları Deniz için gelen baba Sabri ve anne Zübeyde Çelik de dahil oldu.

Baba Çelik, oğlu Deniz'in 2014'te 24 yaşındayken Afyonkarahisar'da üniversitede okurken dağa götürüldüğünü belirtti.

Oğlundan 6 yıldır haber alamadığını dile getiren Çelik, "HDP terör örgütüne destek verdiği için buradaki eyleme katıldım. Gitmeyeceğiz, burada kalacağız. Haber almadan buradan ayrılmayacağız. Allah devletimize zeval vermesin, inşallah sonuç alacağız." dedi.

Anne Çelik ise Kürtçe yaptığı açıklamada, çok özlediği oğluna kavuşmak istediğini ifade etti.

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