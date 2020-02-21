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Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 3 aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine 3 aile daha katıldı.

Ahmet Kaplan,Ömer Yasin Ergin   | 21.02.2020
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 3 aile daha katıldı

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Erzurum'dan oğlu Celal için gelen Sakine Tunar, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden ablası Rahime için gelen Medeni Kaya ile yine Şemdinli'den amcası Menaf Kaya için gelen Reşat Kaya da oturma eylemine dahil oldu.

Anne Sakine Tunar, Kürtçe yaptığı açıklamada, oğlunun yaklaşık 4 yıl önce 17 yaşındayken çalışmak için gittiği İstanbul'dan dağa kaçırıldığını söyledi.

12 yıl önce eşini kaybettiğini anlatan Tunar, çocuklarını büyük sıkıntılarla büyüttüğünü belirtti.

Tunar, 4 yıldır oğlundan haber alamadığını vurgulayarak, "Oğlum bize ekmek getirmek için çalışmaya gitti. Onu kaçırıp, götürdüler. Diğer oğlumu da kaçırırlar korkusuyla evden dışarı çıkarmıyorum." dedi.

Oğluna kavuşma umuduyla eyleme katıldığını anlatan Tunar, "Oğlumu HDP'den istiyorum. HDP oğlumu götürdü. Oğlum gelene kadar buradan kalkmayacağım." diye konuştu.

Tunar, oğluna güvenlik güçlerine teslim olarak eve dönmesi çağrısında bulundu.

"Abla geri dön"

Medeni Kaya da bazı ailelerin çocuklarına kavuşmasının umutlarını artırdığını, bunun üzerine eyleme katıldığını aktardı.

Babasının hayatını kaybettiğini, annesinin rahatsız olduğunu bu nedenle eyleme kendisinin iştirak ettiğini vurgulayan Kaya, "Ablamı HDP'den istiyorum. Nasıl göndermişlerse bize geri göndersinler. Ablam dönene kadar burada kalacağım. Bir an önce gelmesini çok istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ablasına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yapan Kaya, "Abla seni çok özledim, geri dön. Annemiz hasta. Babam öldü, görmedin. Annem gelirsen belki iyileşir." dedi.

Amcası için eylem yapan Reşat Kaya da dedesinin hayatta olmadığını, babaannesinin de yatağa bağlı yaşadığını vurgulayarak, amcasının dönmesini beklediklerini anlattı.

"Burada bekleyeceğim, eyleme devam edeceğim. İnşallah amcama kavuşurum. Nineme sürprizle dönerim." diyen Kaya, oturma eyleminin kendilerine umut olduğunu vurguladı.

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