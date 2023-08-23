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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinin oturma eylemi kararlılıkla sürüyor

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor.

Ömer Yasin Ergin, Damlanur Teyhun  | 23.08.2023 - Güncelleme : 23.08.2023
Diyarbakır annelerinin oturma eylemi kararlılıkla sürüyor Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin/AA

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1451'inci gününde.

Oturma eyleminde yer alan anne ve babalar, kentte etkili olan kavurucu sıcağa rağmen ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla evlat yolu gözlüyor.

Eylemde yer alan annelerden Hatun Yüceyurt, İstanbul'dan kandırılarak dağa götürülen oğlu Serdar için eylem yaptığını söyledi.

Evladını çok özlediğini ifade eden Yüceyurt, "Yeter bu hasretlik. Artık ciğerlerim parça parça oldu. Evlatlarımız gelmeden buradan kalkmayacağız. Sonuna kadar eylemi sürdüreceğiz. PKK ve HDP'den istiyorum evladımı. oğlumu getirsinler. Oğlum gel devletimize, askerimize sığın." dedi.

Baba İhsan Bayrak da oğlu Cahit'e kavuşma ümidiyle oturma eylemini sürdürdüğünü belirtti.

Oğlunu almadan eylemi bırakmayacağını aktaran Bayrak, "Yaklaşık 1 senedir buradayım, kaç bayram oldu bilmiyoruz. Biz burayı terk etmeyeceğiz, eylem devam edecek. Devletimizin yanındayız. Evladımı PKK'dan istiyorum. Evladım olmadan 8-9 senedir yaşamaya çalışıyoruz. Psikolojimiz bozuldu. Cahit oğlum gel askere ve polise teslim ol. Buradaki ailelerin çocukları geldiği zaman çok mutlu oluyorum, sanki benim oğlum gelmiş gibi seviniyorum." değerlendirmesinde bulundu.



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