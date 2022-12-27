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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinin kararlı bekleyişi sürüyor

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Ahmet Kaplan   | 27.12.2022
Diyarbakır annelerinin kararlı bekleyişi sürüyor Fotoğraf: Ahmet Kaplan/AA

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1212'nci gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Aydan Arslan, evladına 8 yıldır hasret olduğunu söyledi.

Arslan, "Hakkım olan evladımı istiyorum. Sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. Evladımı almadan buradan kalkmayacağım. Aysun eğer beni duyuyorsan, geri dön, teslim ol." dedi.

Anne Güzide Demir de oğlu Aziz için evlat nöbetini sürdürdüğünü belirtti.

Çocuklarına kavuşana kadar eylemi sürdüreceklerini ifade eden Demir, şunları söyledi:

"Ellerini çocuklarımızın üstünden çeksinler, çocuklarımızı bize versinler. 7 yıldır oğluma hasret kaldım. Oğlum gel, güvenlik güçlerimize teslim ol. Seni çok özledim."

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