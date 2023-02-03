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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinin haklı mücadelesi AA'nın fotoğraf sergisinde anlatılıyor

Anadolu Ajansı (AA) tarafından hazırlanan "Diyarbakır Anneleri İçin Zamanın Durduğu An" fotoğraf sergisi devam ediyor.

Aziz Aslan   | 03.02.2023
Diyarbakır annelerinin haklı mücadelesi AA'nın fotoğraf sergisinde anlatılıyor Fotoğraf: Aziz Aslan/AA

Diyarbakır

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin evlatlarına duyduğu özlemi yansıtan 42 fotoğrafın yer aldığı, Sur ilçesi Keçiburcu'ndaki sergiyi gezen vatandaşlar, fotoğrafları inceledi.

Sergiyi gezenlerden Nevin Irmak, Diyarbakır annelerinin evlatlarına kavuşmak için uzun süredir büyük mücadele verdiğini söyledi.

Bu mücadeleyi kendilerine gösterdiği için Anadolu Ajansına teşekkür eden Irmak, şunları kaydetti:

"Çok güzel bir sergi ve çok memnun kaldık. Yazıları okurken çok duygulandım. Duyguyu çok güzel yansıtmışlar. Bir annenin acısını resmetmek çok zor bir şey. Bu süreçte verilmiş büyük bir emek var. Her bir annenin ağıtları, oradaki mesajları çok güzel yansıtılmış. Herkesin kesinlikle gelip görmesi gereken bir yer. Televizyondan görüyorduk ama çok detaylarını bilmiyorduk. AA'nın haberlerini takip ederken görüyoruz ama buraya gelip bu ambiyansın yaşanması gerekiyor. Herkesin gelip sergiyi görmesi gerektiğini düşünüyorum."

Ömer Orkun Bahçe ise Diyarbakır annelerini televizyondan gördüklerini ve mücadelelerini önemsediklerini belirtti.

Sergiyi dolaşırken hem duygulandığını hem de annelerin mücadelesi konusunda bilgi sahibi olduğunu dile getiren Bahçe, "Başarılı bir sergi olduğunu düşünüyorum. Anadolu Ajansı çok güzel bir çalışma yapmış. Bütün halkımızın bunu tanıması ve bilmesi gerekiyor. Sergide, Diyarbakır annelerimizin verdiği mücadeleyi görmek bizi mutlu etti. Evlatlarına kavuşmalarını diliyoruz. Onlar için dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sergi, 14 Şubat'a kadar açık kalacak.

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