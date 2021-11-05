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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde bir aile daha evladına kavuştu

Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan bir aile daha terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan evlatlarına kavuştu.

Ahmet Kaplan, Nurten Aslan   | 05.11.2021
Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde bir aile daha evladına kavuştu Fotoğraf: Nurten Aslan/AA

Diyarbakır

Diyarbakır'a 16 Mart'ta gelerek HDP il binası önünde oturma eylemine katılan anne Özlem ile baba Mehmet Görmez'in kandırılarak 2013'te dağa götürülen oğulları Halil İbrahim, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Komutanlığı ve Diyarbakır il Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Müjdeyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan alan Görmez çifti, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi İçkale'de düzenlenen buluşmada 8 yıl sonra kavuştuğu oğulları Halil İbrahim'e sarıldı, gözyaşı döktü.

"Kuzularımızı kurtlara teslim etmeyelim"

Buluşmanın ardından duygularını ifade eden anne Özlem Görmez, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere katkısı olan herkese teşekkür ederek "Gerçekten İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri o kadar uğraştı ki onlar bizi sevindirdi Rabb'im de onları sevindirsin. Bütün Diyarbakır annelerine sesleniyorum: Gelin yavrularımızı, kuzularımızı kurtlara teslim etmeyelim. Yavrularımıza sahip çıkalım, çocuklarımızı oradan getirelim. Gelin oğlum, anneleriniz acı çekiyor, gelin annelerinizi sevindirin." ifadelerini kullandı.

33 aile evladına kavuşmuş oldu

Görmez ailesinin de evlatlarına kavuşmasıyla uğruna oturma eylemi yaptıkları çocuklarını terörün pençesinden kurtaran aile sayısı 33'e yükseldi.

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