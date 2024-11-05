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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine iki aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önündeki oturma eylemine iki aile daha katıldı.

Bestami Bodruk  | 05.11.2024 - Güncelleme : 05.11.2024
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine iki aile daha katıldı Fotoğraf: Bestami Bodruk/AA

Diyarbakır

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 1891'inci gününde sürüyor.

Annelerin evlat nöbetine, geçen yıl 20 yaşındayken çalışmak için gittiği Hollanda'dan dağa götürülen oğlu Vural Işıklı'nın Ankara'dan gelen annesi Nilüfer Polat dahil oldu.

Polat, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çalışmak için Hollanda'ya giden oğlundan 13 aydır haber alamadığını söyledi.

"Çocuğum PKK'lıların elinde. Evladımı versinler. Çocuğumdan başka hiçbir şey istemiyorum. Yalvarıyorum, oğlum beni görsün, sesimi duysun. Dördüncü evre kanser hastasıyım. Son nefeslerimde çocuğumu görmek istiyorum. Belki 1, belki 1,5 ay yaşayacağım." ifadelerini kullanan Polat, evladı için eyleme katıldığını belirtti.

Eyleme, ayrıca Diyarbakır'ın Silvan ilçesinden 2013 yılında 17 yaşında dağa kaçırılan kız çocuğu R.N'nin ablası A.A. da katıldı.

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