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Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir anne daha katıldı

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir anne daha katıldı.

Ahmet Kaplan   | 03.07.2020
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir anne daha katıldı Fotoğraf: Ahmet Kaplan / AA

Diyarbakır

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 305'inci gününe girdi.

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinden 10 yıl önce 13 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Emrah için oturma eylemine katılan anne Aynur Panay, Kürtçe yaptığı açıklamada, evlatları için eylem yapan anneleri televizyonda gördüğünü ve kendisinin de oğluna kavuşma umuduyla eyleme katılma kararı aldığını söyledi. Çocuğundan hiçbir haber alamadığını ifade eden Panay, diğer çocuklarının da kandırılmasından korktuğu için evini Ağrı'dan İstanbul'a taşıdığını dile getirdi. Yıllardır evladı için acı çektiğini aktaran Panay, şöyle konuştu:

"HDP oğlumu nereden getiriyorsa getirsin. Onlardan yavrumu istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Oğlumu HDP'den istiyorum. Onu HDP'den başka kimden isteyebilirim? Sorun HDP'dir, başka kimse değildir. Evladım gelmeden eylemden vazgeçmeyeceğim. Çocuklarımızın geri gönderilmesini istiyoruz."

"Kürtleri ciğerinden vurdular"

Eylemi sürdüren annelerden Songül Altıntaş da 6 yıl önce PKK tarafından kaçırılan oğullarını geri alamadıklarını belirtti. Eylemlerini sürdürmeye kararlı olduklarını belirten Altıntaş, şöyle devam etti:

"300 yıl da geçse eylemden vazgeçmeyeceğiz. Evladımı almadan buradan gitmeyeceğim. PKK'dan oğlumu istiyorum. Ne hakları var çocuklarımızı alıyorlar, vermiyorlar. Kürtlerden ne istiyorlar? Kürtlere yaptıkları yetmedi mi? Kürtleri bitirdiler. Kürtleri ciğerinden vurdular. Hepimizi yaktılar, kül ettiler. Yeter artık bu zalimliği bitirsinler. Herkesin evladını versinler. Bu aileleri görün artık. Çocukları bırakın, kimse sizden bir şey istemiyor."

Oğlu Mehmet için eylemini sürdüren baba Ömer Tokay da "Sonuna kadar mücadelemi sürdüreceğim. Çocuğumu HDP ve PKK'dan almadan vazgeçmem. Burada evladımız için bulunuyoruz. Onlar evlatlarımızı kaçırmamışsa biz niye buraya gelelim. Biz sadece çocuklarımızı istiyoruz. " ifadelerini kullandı.

Tokay, oğluna teslim olması çağrısında bulundu.

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