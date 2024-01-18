Dolar
30.14
Euro
32.71
Altın
2,012.51
ETH/USDT
2,526.70
BTC/USDT
42,563.00
BIST 100
8,081.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Osman Bilgin  | 18.01.2024 - Güncelleme : 18.01.2024
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı Fotoğraf: Mehmet Sıddık Kaya / AA

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti, 1600'üncü gününde devam ediyor.

Diyarbakır'dan 6 yıl önce 21 yaşındayken dağa götürülen oğlu Mazlum için Aydın'dan gelen anne Naciye Ercan da oturma eylemine dahil oldu.

Anne Ercan, oğluna kavuşmak için eyleme katıldığını söyledi.

Oğlundan 6 yıldır haber alamadığını ifade eden Ercan, "İstiyorum ki evine dönsün, gelsin teslim olsun." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
En düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesini içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Altınok: Bütün Ankara'nın hizmetkarı olacağız
Şehir Hatları 173. yaşını kutluyor
İstanbul'da "Narkogüç-44" operasyonunda yakalanan 52 şüpheliden 50'si tutuklandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan yarın 9 ilde beklenen aşırı yağışlara karşı uyarı

Benzer haberler

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Deprem travmasını müzikle aşıyorlar

Diyarbakır'da geçen yıl ele geçirilen 23 ton 961 kilo 950 gram uyuşturucu imha edildi

Şehit ailesi oğullarının hatıralarını odasında yaşatıyor

Şehit ailesi oğullarının hatıralarını odasında yaşatıyor
Diyarbakır anneleri, evlatlarının yolunu gözlüyor

Diyarbakır anneleri, evlatlarının yolunu gözlüyor
Engelli çocuğu olan öğretmen idareciliği bırakıp hayatını engelli çocuklara adadı

Engelli çocuğu olan öğretmen idareciliği bırakıp hayatını engelli çocuklara adadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet