Dolar
28.83
Euro
31.45
Altın
2,001.51
ETH/USDT
2,026.00
BTC/USDT
36,513.00
BIST 100
8,020.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır'da annelerin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Damlanur Teyhun  | 22.11.2023 - Güncelleme : 22.11.2023
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakir

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti, 1542'nci gününde devam ediyor.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dağa kaçırılan 16 yaşındaki oğlu Erhan için gelen baba Ayhan Aksoy da annelerin eylemine dahil oldu.

Baba Aksoy, gazetecilere, evladına kavuşmak için eyleme katıldığını söyledi.

Oğlunu HDP ve PKK'dan istediğini kaydeden Aksoy, "Çocuğumu istiyorum. Evladım 16 yaşına yeni girmişti, hiçbir şey bilmiyordu, bir şehre bile tek başına gitmemişti. Erhan; oğlum sizi kandırıyorlar. Evladım daha çocuktu. Gel oğlum." dedi.

Evladına "güvenlik güçlerine teslim olma" çağrısında bulunan Aksoy, eylemi kararlılıkla sürdüreceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi, "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi
Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi, 23-24 Kasım'da İstanbul'da yapılacak
Dışişleri: Gazze’de insani ara ilanı konusunda mutabakata varılmasını olumlu bir gelişme olarak görüyoruz
İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 23,25'e yükseldi
İstanbul merkezli "rüşvet" operasyonunda 46'sı polis 105 kişi yakalandı

Benzer haberler

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

"Dünya Çocuk Hakları Günü"nde evlatlarının yolunu gözlüyorlar

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan Diyarbakır annelerine destek ziyareti

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonundan Diyarbakır Annelerine destek ziyareti

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonundan Diyarbakır Annelerine destek ziyareti
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet