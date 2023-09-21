Dolar
27.09
Euro
28.85
Altın
1,921.45
ETH/USDT
1,593.00
BTC/USDT
26,748.00
BIST 100
7,750.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır'da annelerin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Ahmet Kaplan  | 21.09.2023 - Güncelleme : 21.09.2023
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakir

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti, 1480'inci gününde devam ediyor.

Muş'tan 2012'de kandırılarak dağa götürülen oğlu İhsan için gelen baba Hiyasettin Demir de oturma eylemine dahil oldu.

Baba Demir, gazetecilere, oğluna kavuşma ümidiyle eyleme katıldığını belirterek, "Oğlumu HDP'den istiyorum." dedi.

Evlat nöbetini kararlılıkla sürdüreceğini ifade eden Demir, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yaptı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kaynaşlı-Abant kavşaklarının belli bir bölümü 46 gün süreyle trafiğe kapatılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Bozkurt için taziye
Emine Erdoğan, ABD Başkanı'nın eşi Jill Biden'ın ev sahipliğinde lider eşleri ile bir araya geldi
Tekirdağ'da rüzgar nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Benzer haberler

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır anneleri evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet