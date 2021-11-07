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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Kars'tan gelen ağabey Yasin Çağ, "Kardeşimin güvenlik güçlerine teslim olmasını istiyorum." dedi.

Mehmet Sıddık Kaya   | 07.11.2021
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı Fotoğraf: Bestami Bodruk / AA

Diyarbakir

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 797'nci gününde sürüyor.

07.11.2021

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Kars'ın Digor ilçesinden 1992 yılında 17 yaşındayken dağa kaçırılan kardeşi Ejder için gelen ağabey Yasin Çağ da oturma eylemine dahil oldu.

Çağ, gazetecilere, kardeşinin İstanbul'da inşaatta çalışırken dağa kaçırıldığını belirterek, o günden bu yana kardeşinden bir haber alamadıklarını söyledi.

Kardeşine seslenen Çağ, "Eğer bizi izliyorsa gelsin teslim olsun. Kardeşimin güvenlik güçlerine teslim olmasını istiyorum." dedi.


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