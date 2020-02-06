Euro
6.57
Dolar
5.99
BIST 100
122,283.90
Altın
1,565.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Hasan Namlı,Ömer Yasin Ergin   | 06.02.2020
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı Fotoğraf: Hasan Namlı / AA

Diyarbakır

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine katılım sürüyor.

8 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Hüseyin için Erzurum'un Tekman ilçesinden gelen baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu da oturma eylemine dahil oldu.

Baba Eşrefoğlu, oğlunun İstanbul'da çalışırken kandırılarak dağa götürüldüğünü ve o günden beri evladından haber almadıklarını söyledi.

"Çocuğumu dağa götürdükleri için buraya geldik." diyen Eşrefoğlu, evladına kavuşmak istediğini belirtti.

Anne Eşrefoğlu ise Kürtçe yaptığı açıklamada, oğluna kavuşuncaya kadar eylemi sürdürmeye devam edeceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya'da Hafter'e dış destek sürdükçe kaos bitmeyecek
Afrika’da Fransa kâbusu - II: Yeni sömürgecilik
Afrika’da Fransa kâbusu – I: Tarihsel arkaplan
GÖRÜŞ - Yükselen Asya’nın karanlık yüzü: Gözaltı kampları
Türkiye-Ukrayna ilişkilerinde hassas denge

Benzer haberler

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Teröristlerden kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan F.T: Terör örgütüne katılan herkes pişman

'İnşallah hepimiz çocuklarımıza kavuşuruz'

Çocuklarına kavuşan aileler evlat nöbetinde umutları artırdı

Çocuklarına kavuşan aileler evlat nöbetinde umutları artırdı
Diyarbakır annelerinden Esmer Koç: HDP bütün çocuklarımızı getirsin

Diyarbakır annelerinden Esmer Koç: HDP bütün çocuklarımızı getirsin
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı