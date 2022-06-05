Dolar
16.42
Euro
17.60
Altın
1,850.90
ETH/USDT
1,823.20
BTC/USDT
30,077.00
BIST 100
2,601.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

Diyarbakır annesi Zümrüt Salim, "3 yıldır oğlumun peşindeyim. Allah'ın izni, devletimizin gücüyle oğlumu alacağım." dedi.

Aydın Arik   | 05.06.2022
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor Fotoğraf: Bestami Bodruk/AA

Diyarbakir

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önündeki oturma eylemlerine kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1007'nci gününde sürüyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden gelerek, 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hamza için eylem yapan anne Zümrüt Salim, çocuğuna kavuşuncaya kadar evlat nöbetine devam edeceğini söyledi.

"3 yıldır oğlumun peşindeyim. Allah'ın izni, devletimizin gücüyle oğlumu alacağım. Çocuğumu istiyorum. Artık bu zulüm nereye kadar?" diyen Salim, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için eylem yapan baba Nurettin Ödümlü de 9 yıldır evladını görmediğini, sesini duymadığını belirtti.

Ödümlü, oturma eylemini evlatları için sürdürmekte kararlı olduklarını anlatarak, "Burayı terk etmeyeceğiz, evladımızı istiyoruz. 9 yıldır bu hasreti çekiyoruz. Eşim hasta. Ben de hastayım ama ayakta durmaya çalışıyorum. Oğlum dön evine gel. Artık dayanacak halimiz kalmadı." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Dışişleri Bakanlığından Bangladeş'te meydana gelen patlama için taziye mesajı
Trakya için kuvvetli sağanak uyarısı
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
Yangın gözetleme kulesi personeli gözünü ormanlardan ayırmıyor

Benzer haberler

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinden AA'ya 4 ödül

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

Yağışla yeşeren meralar hayvan yetiştiricilerini sevindirdi

Yağışla yeşeren meralar hayvan yetiştiricilerini sevindirdi
İçişleri Bakanı Soylu: Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin kardeşlik mutabakatını ortaya koydu

İçişleri Bakanı Soylu: Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin kardeşlik mutabakatını ortaya koydu
'Türküleri' akranlarına sevdirmek için proje geliştirdiler

'Türküleri' akranlarına sevdirmek için proje geliştirdiler