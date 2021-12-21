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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Abla Rukiye Canbey, "Dağa kaçırılan çocukların hepsinin HDP vekilleri, parti üyeleriyle fotoğrafları var. Kardeşim kaçırıldığında arkadaşları bize HDP binasını işaret etti." dedi.

Bestami Bodruk   | 21.12.2021
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor Fotoğraf: Bestami Bodruk / AA

Diyarbakir

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 841. gününde devam ediyor.

Abla Rukiye Canbey, 7 yıl önce kandırılarak dağa götürülen kardeşi Muhammed'den bugüne kadar haber alamadıklarını belirtti.

Kardeşinin terör örgütü PKK tarafından götürüldüğünü ifade eden Canbey, "Dağa kaçırılan çocukların hepsinin HDP vekilleri, parti üyeleriyle fotoğrafları var. Kardeşim kaçırıldığında arkadaşları bize HDP binasını işaret etti." dedi.

Kardeşine çağrıda bulunan Canbey, "Gelen arkadaşların anne ve babalarının yanında. Ailecek seni çok özledik. Sen de dön." diye konuştu.

Dağa 5 yıl önce 12 yaşındayken kaçırılan oğlu Okan için eylem yapan baba Ekrem Gökkuş da evladına kavuşmadan eylemine son vermeyeceğini söyledi.

Oğlunu çok özlediğini anlatan Gökkuş, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor