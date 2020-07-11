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Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Şükrü Gündüz   | 11.07.2020
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor Fotoğraf: Şükrü Yıldız/AA

Diyarbakır

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 313'ncü gününe girdi. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Ayten Elhaman, açıklamalarda bulundu. ( Şükrü Gündüz - Anadolu Ajansı )

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 313. gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Ayten Elhaman, 3 yıldır haber alamadığı oğlu Bayram Elhaman için oturma eylemini sürdürdüğünü söyledi.

"HDP’den oğlumu istiyorum." diyen anne Elhaman, "Oğlum nerdeysen, beni duyuyorsan gel. Buradan gençlere de sesleniyorum. HDP, PKK birdir. HDP’ye inanmasınlar, kaçıp dağlara gitmesinler. Devletimiz arkamızda. Çocuklarımıza sesleniyorum. Kaçıp gelsinler. Devletimizin şefkatli ellerine sığınsınlar." diye konuştu.

Oğluna teslim olması çağrısında bulunan Elhaman, şu ifadeleri kullandı:

"Oğlum arkadaşların geldi, sen de gel. Burada hep seni bekleyeceğim. 100 yıl da geçse ben ve baban burada seni bekleyeceğiz. Bilki annen, baban ve devletimiz arkanda. Bütün gençlere sesleniyorum; kaçıp gelin. Gençleri kandırıp dağlarda çürütüyorlar. Anneleri ve babaları da burada perişan oluyor. HDP önünde çocuklarımızı bekleyeceğiz. HDP sevinmesin, anneler evine gitmeyecek. "

"Kardeşim gelmeden buradan gitmeyeceğim"

Kardeşi Rahim için gelen Mehmet Sıddık Çifçi de kardeşi için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek eyleme katıldığını söyledi.

Kardeşine teslim olması çağrısında bulunan Çifçi, "Bu çadırda 313 gündür bekliyoruz. Kardeşim gelmeden buradan gitmeyeceğim. Kardeşim gel, Türk devletine teslim ol, ceza yok. Biz doğru adreste oturuyoruz. Onun için kardeşim gelmeden kalkmayacağım." dedi.

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