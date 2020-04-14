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Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinden Zümrüt Salim: Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz

Anne Zümrüt Salim, "Evimizi bıraktık, evladımız için buraya geldik. Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz." dedi.

Bestami Bodruk   | 14.04.2020
Diyarbakır annelerinden Zümrüt Salim: Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz Fotoğraf: Hasan Namı/AA

Diyarbakır

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetleri devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 225'inci gününe girdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hamza için gelerek oturma eylemi yapan anne Zümrüt Salim, yaptığı açıklamada, evlatlarına kavuşuncaya kadar oturma eylemine devam edeceklerini söyledi.

"Evimizi bıraktık, evladımız için buraya geldik. Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz." ifadelerini kullanan Salim, oğluna teslim olması çağrısında bulundu.

Salim, "Oğlum Hamza seni bekliyorum, eve gel, devlete, adalete teslim ol. Beş senedir evimizde huzur yok. Burada oğlumu bekliyorum. Sen gelene kadar da buradayım." dedi.

16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için eyleme katılan baba Celil Begdaş ise oğlunun 11 ay önce kandırılarak dağa kaçırıldığını belirtti.

Çocuğunun kaçırıldığı ilk günden beri peşini bırakmadığını dile getiren Begdaş, her şeye rağmen evlat nöbetine devam ettiklerini aktardı.

"Evimizi yıktılar. Ateş düştüğü yeri yakar. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Herkese sesleniyorum, çocuklarınıza sahip çıkın." ifadelerini kullanan Begdaş, kendilerine destek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

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