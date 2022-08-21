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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinden Yüceyurt: Oğlum devletimize teslim ol

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Mehmet Sıddık Kaya, Osman Bilgin   | 21.08.2022
Diyarbakır annelerinden Yüceyurt: Oğlum devletimize teslim ol Fotoğraf: Mehmet Sıddık Kaya - AA

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1084'üncü gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Hatun Yüceyurt, çocuğuna kavuşana kadar oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.

Evladına kavuşmak istediğini belirten Yüceyurt, "Oğlumu özledim. Oğlumu HDP ve PKK'dan istiyorum. Kararlıyım. Oğlum devletimize teslim ol. Sen gelene kadar buradan bir yere gitmeyeceğim." dedi.

Oğlu Fatih için eylem yapan baba Abdullah Demir de çocuklarına kavuşuncaya kadar evlat nöbetine devam edeceklerini ifade etti.

Oğluna duyduğu özlemi dile getiren Demir, şunları söyledi:

"Evlatlarımızı alana kadar burayı terk etmiyoruz. Evladımın peşini 7 senedir hiç bırakmadım, ölünceye kadar da bırakmayacağım. Evlatlarımızı istiyoruz. Oğlum kaç gel Türk adaletine teslim ol. Hasretle seni bekliyoruz."

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