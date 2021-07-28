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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinden Üçdağ: Oğlumu almadan gitmeyeceğim

Diyarbakır annelerinden Mevlüde Üçdağ, oğluna, "Seni almadan gitmeyeceğim. Gel, o cehennemden kurtul" sözleriyle seslendi.

Osman Bilgin   | 28.07.2021
Diyarbakır annelerinden Üçdağ: Oğlumu almadan gitmeyeceğim Fotoğraf: Aziz Aslan/AA

Diyarbakır

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlatlarına, güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısında bulundu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 695'inci gününde sürüyor.

Oğlu Ramazan için eylem yapan anne Mevlüde Üçdağ, evladına kavuşmadan HDP il binası önünden ayrılmayacağını söyledi.

Eylemi kararlılıkla sürdüreceğini ifade eden Üçdağ, "Oğlumuzu almadan gitmeyeceğiz. PKK'da çözülme oluyor. Çocuklar artık PKK'nın elinden kaçıyor. Burada anneleri görüyorlar, anneler haklı, HDP suçlu." dedi.

Üçdağ, oğluna seslenerek, "Oğlum eğer beni görüyor ve duyuyorsan, sesime ses ol. Seni burada bekleyeceğim. Kapım sonuna kadar sana açık. Seni almadan gitmeyeceğim. Gel, o cehennemden kurtul." diye konuştu.

Oğlu Özkan için oturma eylemi yapan Süleyman Aydın da evladına kavuşmak istediğini belirtti.

"Hepimiz burada çocuklarımızın yolunu gözlüyoruz." diyen Aydın, hakları olan çocuklarını istediklerini aktardı.

Eylemi sonuna kadar sürdüreceklerini anlatan Aydın, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yaptı.

Aydın, "Oğlum güvenlik güçlerine teslim olun. Artık bu hasret bitsin." ifadelerini kullandı.


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