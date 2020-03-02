Diyarbakır annelerinden Üçdağ: Oğlum o hainlerin elinden kaç gel
Diyarbakır annelerinden Mevlüde Üçdağ, oğluna, "O hainlerin elinden bir fırsatını bulup kaç, gel. Beş yıldır senden haber alamıyorum. Sana damatlık giydirmek istiyorum, kefen değil." diye seslendi.
Diyarbakır
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 182'nci gününe girdi.
Gün boyu bekleyişini sürdüren annelerden Mevlüde Üçdağ, yaptığı açıklamada, evlatları için oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduklarını söyledi.
"182 gündür bekleyişimizi sürdürüyoruz fakat Kürtler üzerinden siyaset yapan HDP yetkilileri bizi görmezden geliyor." diyen Üçdağ, evlat hasreti çektiklerini dile getirdi.
Beş yıldır görmediği oğlunu çok özlediğini ifade eden Üçdağ, "Oğlum o hainlerin elinden bir fırsatını bulup kaç, gel. Beş yıldır senden haber alamıyorum. Sana damatlık giydirmek istiyorum, kefen değil." diye konuştu.
"Oğlum kaç gel, askerimize yetiş"
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden oğlu Roşat Çifçi için gelen Necibe Çifçi de oğluna kavuşana kadar oturma eylemine devam edeceğini belirtti.
Oğlunun beş yıl önce dağa kaçırıldığını anlatan Çifçi, evladına, teslim olması çağrısında bulundu.
Çifçi, "Oğlum kaç, gel, askerimize yetiş. Orası senin yerin değil." ifadelerini kullandı.
Babalar gönüllü askerlik başvurusunda bulundu
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine destek veren babalar da açtıkları Türk bayrağı ile yürüyüş yaparak Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Bölge Askeralma Başkanlığı'na kadar yürüdü.Suriye'de barış ve huzurun sağlanması amacıyla İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na katılmak için gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.
Süleyman Aydın yaptığı açıklamada, her zaman devletin, milletin ve askerin yanında olduklarını belirterek, şunları söyledi:
"Suriye'deki operasyon ülkemizin bekası ve hepimizin huzuru için yapılıyor. Şehitler verdik ve kahrolduk. Evlat nöbeti tutan babalar olarak terör örgütlerine karşı sadece eylemle mücadele etmek istemiyoruz. Biz de İdlib'de Mehmetçik'in yanında olmak istiyoruz. Bizi de İdlib'e gönderin ve Mehmetçik'in yanında olalım. Vatan için her zaman göreve hazırız." Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.