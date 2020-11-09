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Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinden Üçdağ: Oğlum gel, ne olursun evine dön

Diyarbakır annelerinden Mevlüde Üçdağ, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eyleminin 434'üncü gününde oğluna, "Oğlum gel, güvenlik güçlerimize teslim ol. Ne olursun evine dön" şeklinde seslendi.

Aziz Aslan   | 09.11.2020
Diyarbakır annelerinden Üçdağ: Oğlum gel, ne olursun evine dön Fotoğraf: Aziz Aslan/AA

Diyarbakır

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 434'üncü gününde sürüyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Mevlüde Üçdağ, oğlu Ramazan için HDP il binası önünde oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.

"Evladımız bu binadan gitti. Bu binadan bazı ajandalar ve çocuklarımızın isimleri çıktı." diyen Üçdağ, evlatlarını büyük umutla beklediklerini kaydetti.

Üçdağ, evlatlarının peşinde olduklarını dile getirerek, "Oğlum gel, güvenlik güçlerimize teslim ol. Ne olursun evine dön. Oğlum orası senin yerin değil. Sen gelene kadar ben buradan gitmeyeceğim." dedi.

Kardeşi Rahim için eylemi sürdüren ağabey Mehmet Sıddık Çifçi de kardeşinden 5 yıldır haber alamadıklarını ifade etti.

Çifçi, artık anne ve babaların ağlamasını istemediklerini aktararak, "Kardeşim gel, devlete teslim ol. Diyarbakır'da seni bekliyorum. Ölene kadar kardeşimi bekliyorum." diye konuştu.


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