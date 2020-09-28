Euro
9.08
Dolar
7.78
BIST 100
1,121.47
Altın
1,874.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bugün imha edilen Ermenistan tanklarının vurulma anına ilişkin yeni görüntüler paylaştı
logo
Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinden Üçdağ: 17 yıl PKK ve HDP'ye evlat beslemedim. Çocuğumu versinler

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor. Anne Mevlüde Üçdağ, "Evladımın peşindeyim. 17 yıl PKK ve HDP'ye evlat beslemedim. Çocuğumu versinler." dedi.

Aziz Aslan   | 28.09.2020
Diyarbakır annelerinden Üçdağ: 17 yıl PKK ve HDP'ye evlat beslemedim. Çocuğumu versinler

Diyarbakir

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 392'nci gününe girdi.

Oğlu Ramazan için evlat nöbetini sürdüren anne Mevlüde Üçdağ, evlatlarının dağa mahkum edildiğini belirterek bundan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

"Evladımızın fotoğrafını alıp düşmanın kapısında oturmak kötü bir duygu." diyen Üçdağ, oturma eylemiyle haklı davasının peşinde olduğunu söyledi.

Üçdağ, "Evladımın peşindeyim. 17 yıl PKK ve HDP'ye evlat beslemedim. Çocuğumu versinler." dedi.

Oğluna, güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Üçdağ, "Oğlum, beni duyuyor ve görüyorsan güvenlik güçlerimize teslim ol. 17 evladımız geldi, anne ve babasına kavuştu. Hepsi mutlular. Sen de gel bu mutluluğu annene yaşat. Annenin ciğerine su serp. Senin gelmeni istiyorum." diye konuştu.

"Eylemimizde kararlıyız"

Sur ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbetine devam eden Süleyman Aydın, oğlunu HDP'lilerden istediğini belirtti.

Aydın, "HDP milletvekillerinde vicdan varsa çocukları nasıl dağa götürmüşlerse öyle de getirsinler. Eylemimize kararlıyız ve hiçbir yere gitmiyoruz. Oğlum, güvenlik güçlerine teslim ol. 17 evladımız güvenlik güçlerine teslim oldu. Hepsi anne ve babalarına kavuştu. Oğlum gel ve bu hasretlik bitsin artık." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte 190 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Almanya Başbakanı Merkel Kovid-19 vakalarındaki artıştan endişeli
Pandemiye karşı geliştirilen FAZ 3 aşamasındaki ilk aşı yapıldı
'Kimse bu hastalığın kendinde hafif seyredeceği fikrine kapılmasın'
Kovid-19'a ilişkin sorular 'Pandemi Danışma Hattı'nda yanıt buluyor

Benzer haberler

Diyarbakır annelerinden Üçdağ: 17 yıl PKK ve HDP'ye evlat beslemedim. Çocuğumu versinler

Diyarbakır annelerinden Üçdağ: 17 yıl PKK ve HDP'ye evlat beslemedim. Çocuğumu versinler

Kobani eylemlerine ilişkin soruşturmanın şüphelilerinin gözaltı süreleri uzatıldı

Kobani şüphelileri 'azmettirici' sıfatıyla bütün eylemlerden suçlanıyor

Diyarbakır annelerinden Nilifırka: Oğlumun geleceğini çaldılar

Diyarbakır annelerinden Nilifırka: Oğlumun geleceğini çaldılar
Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Sancar'ı aradı

Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Sancar'ı aradı
Çocukları dağa kaçırılan ailelerden 'Kobani' operasyonlarına destek

Çocukları dağa kaçırılan ailelerden 'Kobani' operasyonlarına destek