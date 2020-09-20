Euro
9.00
Dolar
7.58
BIST 100
1,111.96
Altın
1,950.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır anneleri'nden Türkan Mutlu: İnşallah çocuğumu alıp gideceğim

Diyarbakır Anneleri'nden oturma eylemini sürdüren Türkan Mutlu, "İnşallah çocuğumu alıp gideceğim." dedi.

Hasan Namlı   | 20.09.2020
Diyarbakır anneleri'nden Türkan Mutlu: İnşallah çocuğumu alıp gideceğim Fotoğraf: Hasan Namlı/AA

Diyarbakır

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 384. gününe girdi.

Dağa kaçırılan kızı Ceylan Tekin için Bursa'dan gelerek eyleme katılan Türkan Mutlu, bedenen ve ruhen çok yorulduklarını, Allah'tan aldıkları güçle eyleme devam ettiklerini söyledi.

Mutlu, her gelen evladın kendileri için umut olduğunu belirterek, "İnşallah, çocuğumu alıp gideceğim." ifadelerini kullandı.

HDP'lilerin kendi çocuklarıyla ilgili bilgilerinin olmadığı iddiasında bulunduklarını anımsatan Mutlu, şöyle konuştu:

"Benim çocuğum işe gitti, daha gelmedi. Cebinde beş kuruş para yoktu. Çalıştığı yerden para almamıştı. Peki bu çocuk nasıl elini kolunu sallayarak dağa gidiyor? Ben yüz sene de burada kalsam, HDP'den bir şey beklemiyorum çünkü HDP'ye kalsa bizi bir gün burada tutmaz. Gerçekten artık vicdana gelin, bizi görün artık bizi dile getirin. Ben bu çadır burada iken evimde duramıyorum. Her saniye bir umutla 'Acaba bir haber gelecek mi?' diye bekliyorum."

6 yıl önce İstanbul'dan 14 yaşında kaçırılan oğlu Tuncay için oturma eylemi yapan Şevket Bingöl ise canları olan çocuklarını istemek için HDP il binası önünde beklediklerini aktardı.

Bingöl, şunları kaydetti:

"Ben geliyorum 3 ay bekliyorum. Gidiyorum, yerime eşim geliyor. Sürekli değiştiriyoruz. Çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz. Bunu herkes bilsin. Allah canımı almadığı sürece ben çocuğumu almadan buradan gitmeyeceğim. Tuncay oğlum, eğer beni duyuyorsan görüyorsan kaç Türk askerine teslim ol."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 203 bin 851'e yükseldi
İngiltere Sağlık Bakanı Hancock: İkinci bir ulusal karantinayı göz ardı etmiyoruz
Niğde'de kamu kurum ve kuruluşlarında mesai düzenlemesine gidildi
İzmir'deki üniversiteler uzaktan eğitime hazır
'Bir odada tek başına kalıyorsunuz'

Benzer haberler

Diyarbakır anneleri'nden Türkan Mutlu: İnşallah çocuğumu alıp gideceğim

Diyarbakır anneleri'nden Türkan Mutlu: İnşallah çocuğumu alıp gideceğim

Diyarbakır annesi Fatma Akkuş: HDP çocuklarımızın üstünden elini çeksin artık yeter

Diyarbakır annesi Övünç: Gel oğlum o sevinci bize yaşat

Diyarbakır annesi Demir: Her gün gözyaşı döküyoruz, ciğerimiz yandı

Diyarbakır annesi Demir: Her gün gözyaşı döküyoruz, ciğerimiz yandı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Diyarbakır annelerinden HDP'ye tepki

Diyarbakır annelerinden HDP'ye tepki