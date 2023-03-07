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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinden tüm kadınlara 8 Mart'ta "evlat nöbetine destek" çağrısı

Dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, kadınlara, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde evlat nöbetine destek vermeleri çağrısında bulundu.

Aziz Aslan  | 07.03.2023 - Güncelleme : 07.03.2023
Diyarbakır annelerinden tüm kadınlara 8 Mart'ta "evlat nöbetine destek" çağrısı Fotoğraf: Aziz Aslan/AA

Diyarbakir

Evladını terörün pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 1282'nci güne ulaştı.

Evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı yurdun dört bir yanından gelenlerin de katılımıyla 354'e yükseldi.

Yaz kış, kar yağmur, bayram salgın demeden büyük bir dayanışma ve kararlılıkla yürütülen oturma eylemi sayesinde 39 aile evladına kavuştu.

Diğer ailelerin evlat nöbetinde umutlu bekleyişi sürüyor.

Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışından gerçekleştirilen destek ziyaretleriyle evlat mücadelesinde her geçen gün daha da güçlenen aileler, tüm kadınlardan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde oturma eylemine destek bekliyor.

8 yıl önce dağa kaçırılan kızı Gülcan için Van'dan gelerek eylem yapan anne Pınar Biçer, AA muhabirine, kızına kavuşmak için mücadelesini sürdürdüğünü söyledi.

Biçer, kızını zor şartlarda büyüttüğünü anlatarak, "Kızımı HDP için büyütmedim. Çeyizi hala evimizde. İçim yanıyor. Ne işi var dağda. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yüreği yanan annelere sesleniyorum. Gelin bize destek verin." dedi.

"Çocuklarımızı özledik"

Oğlu Aziz için evlat nöbetini sürdüren anne Güzide Demir ise büyük emeklerle büyüttükleri çocuklarını almak için eylem yaptıklarını belirtti.

"Oğluma 8 yıldır hasret kaldım. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çocuklarımızı istiyoruz. Bütün kadınlar ve herkes gelsin bize destek versin. Çocuklarımızı özledik." diyen Demir, oturma eylemini kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Oğlu Yavuz için eylem yapan anne Sevgi Çağmar da 8 yıldır oğluna hasret olduğunu belirtti.

Çocuklarını almadan gitmeyeceklerini dile getiren Çağmar, "Çocuklarımıza emek verdik, onları büyüttük. Oğlumu üniversiteden kandırıp götürdüler. Yıllardır hasret çekiyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde oğluma kavuşmak istiyorum. Bunun için herkesten destek istiyorum." diye konuştu.

"8 Mart'ta evladımıza kavuşmayı ümit ediyoruz"

Oğlu Doğan'a kavuşma ümidiyle evlat nöbetini sürdüren Sultan Güger ise evladı için verdiği mücadeleden vazgeçmeyeceğini ifade etti.

Evladına hasret olduğu için 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutlayamadığını ifade eden Güger, şunları kaydetti:

"Birer birer çocuklarımızı inşallah alacağız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden evladımıza kavuşmayı ümit ediyoruz. Bütün anneleri buraya davet ediyorum. Anneler gelip bize destek versin. Mücadelemize hep beraber devam edelim."

Anne Bedriye Uslu da oğlu Mahmut'a güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlardan evlatları için sürdürdükleri mücadeleye destek beklediklerini belirtti.

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