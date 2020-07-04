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Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinden Tokay: Evlatlarımızı getirsinler

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Ahmet Kaplan   | 04.07.2020
Diyarbakır annelerinden Tokay: Evlatlarımızı getirsinler

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 306'ncı gününe girdi.

Oğlu Mehmet için başlattığı eylemi sürdüren anne Sariye Tokay, 2 gün sonra oğlunun 9 yılını geride bırakacaklarını söyledi.

Evladının 14 yaşında kandırılarak dağa götürüldüğünü belirten Tokay, şöyle konuştu:

"Bu Kürtlük davası değil. Milletin 13-15 yaşındaki çocuklarını dağa götürüp öldürtüyorlar. Bu çocukların üstüne siyaset yapılır mı hiç? Bir anne olarak HDP'yi, PKK'yı lanetliyorum. Oğlumdan 9 yıldır haber alamadım. Burada 9 yıl da kalsam oğlumu almadan kalkmam. Çocuğumu HDP'den istiyorum. Evlatlarınızı getirsinler. Bütün anneler olarak oturmaya kararlıyız."

Baba Aydın Dağtekin de oğlu Sedat'ın 6 yıl önce Siirt'te kandırılarak dağa gönderildiğini kaydetti.

Oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Dağtekin, "Kurban Bayramında ailemle çifte bayram yapmak istiyoruz. HDP'den oğlumu istiyorum. Oğlumu almadan gitmeyeceğim. Sonuna kadar mücadele edeceğim." ifadelerini kullandı.

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