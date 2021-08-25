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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinden Tokay: Çocuğumu almadan HDP'nin önünden ayrılmayacağım

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde yürüttüğü oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Aziz Aslan   | 25.08.2021
Diyarbakır annelerinden Tokay: Çocuğumu almadan HDP'nin önünden ayrılmayacağım Fotoğraf: Aziz Aslan/AA

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 723. gününde sürüyor.

Oğlu Mehmet için oturma eylemi yapan anne Sariye Tokay, HDP'lilerin oğlunu kandırarak 10 yıl önce dağa götürdüğünü söyledi.

Eylemlerinde kararlılığını aktaran Tokay, şunları kaydetti:

"Kimseden mal mülk istemiyoruz. En doğal hakkımız olan çocuklarımızı istiyoruz. Kendi çocukları Avrupa'da okuyor. Bizimkileri ise dağa mahkum etmişler. Çocuğumu almadan HDP'nin önünden kesinlikle ayrılmayacağım. Doğru adresteyiz. Eylemimizde üçüncü yıla giriyoruz. HDP'liler bizi görmezlik ve duymazlıktan geldi. Bize bakacak yüzleri olmadıkları için kepenk indirip gittiler. Onlar nereye giderlerse peşlerinden gideceğiz. Asla mücadelemizi bırakmayacağız."

Oğluna teslim olması için çağrıda bulunan Tokay, "Oğlum gel arkadaşların gibi devlet güçlerine teslim ol." dedi.

Ağrı'dan gelen ve 2015'te dağa kaçırılan oğlu Mehmet için eyleme katılan baba Salih Gökçe ise eyleminde kararlı olduklarını belirtti.

Çocuğunun HDP'liler tarafından kaçırıldığını anlatan Gökçe, "Evladımı almadan eyleminden vazgeçmeyeceğim. HDP çocuğumu götürdü ve onlardan istiyorum." ifadelerini kullandı.

Gökçe, "Oğlum ne zamana kadar o mağaralar ve tünellerde kalacaksın. Devletin şefkatli kollarına ve evine gel. Teslim olan çocuklar anne ve babasına kavuşuyor. Sen de gel teslim ol. Sen gelmeden buradan gitmeyeceğim." diye seslendi.

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