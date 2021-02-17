Euro
8.41
Dolar
6.98
BIST 100
1,542.70
Altın
1,782.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinden Sancar: HDP kızımı nasıl PKK'ya götürdüyse aynen o şekilde getirsin

HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır annelerinden Sancar, "Kızımı HDP ve PKK'dan istiyorum. HDP olmazsa PKK olmaz. Evladımın hayalleri vardı. HDP kızımı nasıl PKK'ya götürdüyse aynen o şekilde getirsin." dedi.

Mehmet Sıddık Kaya   | 17.02.2021
Diyarbakır annelerinden Sancar: HDP kızımı nasıl PKK'ya götürdüyse aynen o şekilde getirsin Fotoğraf: Aziz Aslan/AA

Diyarbakir

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 534. gününde devam ediyor.

Van'dan 9 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Şerima için oturma eylemi yapan Nazlı Sancar, Gara'da 13 Türk vatandaşını şehit eden terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Evlat nöbetini sürdürmekte kararlı olduklarını dile getiren Sancar, yıllardır haber alamadığı kızının kokusuna hasret kaldığını ifade etti.

"HDP kızımı nasıl PKK'ya götürdüyse aynen o şekilde getirsin"

Sancar, "Kızımı HDP ve PKK'dan istiyorum. HDP olmazsa PKK olmaz. Evladımın hayalleri vardı. Okumak, savcı, hakim olmak istiyordu. HDP kızımı nasıl PKK'ya götürdüyse aynen o şekilde getirsin. Kızım gelsin, o zalimlerin elinde kalmasın." diye konuştu.

Oğlu Ramazan için oturma eylemine katılan Mevlüde Üçdağ ise evladını almadan HDP binası önünden ayrılmayacağını söyledi.

Evladından 6 yıldır haber alamadığını anlatan Üçdağ, "Oğlumu HDP'den istiyorum. Oğlumu onlar PKK'ya götürüp teslim etti. HDP ve PKK aynı örgüttür. Oğlum neredeysen, beni görüyorsan, duyuyorsan gel, güvenlik güçlerimize teslim ol." dedi.

Ailelere destek ziyareti

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Federasyonu Başkanı Abdulvasi Yaz ve federasyon üyeleri de anneleri ziyaret ederek, desteklerini iletti.

Başkan Yaz, terör örgütü PKK'nın Kürtlerin temsilcisi olmadığını dile getirerek, "PKK ve Kürtler birbirinden ayrıdır. Terör örgütüne hayır. Allah onları perişan etsin. Bu örgütün kirli yüzünü hepimiz tanıdık. Hepimiz birlikte mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yaz, terör örgütü PKK'nın emellerine karşı çıkacaklarını belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BM: 130'dan fazla ülkeye tek bir doz bile Kovid-19 aşısı gitmedi
Hafta sonları ve mesai saatleri dışında da Kovid-19 aşısı yaptırılabiliyor
Kuzey Makedonya'da Kovid-19'a karşı aşılama çalışmalarına başlandı
AB Moderna'dan 2021'de 150 milyon doz ilave aşı alacak
Almanya Sağlık Bakanı Spahn, ülkede mutasyona uğramış Kovid-19 varyantlarının hızla yayıldığını söyledi

Benzer haberler

Diyarbakır annelerinden Sancar: HDP kızımı nasıl PKK'ya götürdüyse aynen o şekilde getirsin

Diyarbakır annelerinden Sancar: HDP kızımı nasıl PKK'ya götürdüyse aynen o şekilde getirsin

Diyarbakır annelerinden çocuklarına 'teslim ol' çağrısı

Diyarbakır annelerine Memur-Sen'den destek ziyareti

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine katılan Eregli: HDP oğlumuzu kaçırdı

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine katılan Eregli: HDP oğlumuzu kaçırdı
Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor

Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor
Evlat nöbetine katılan anne Nihari Turan: Kızımı çok özledim, dönsün evine

Evlat nöbetine katılan anne Nihari Turan: Kızımı çok özledim, dönsün evine