Euro
6.63
Dolar
5.98
BIST 100
119,140.10
Altın
1,586.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinden Sadiye Özbey: Hiçbir anne evladını almadan buradan gitmeyi düşünmüyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle başlattığı oturma eylemi devam ederken annelerden Sadiye Özbey, "Hiçbir anne evladını almadan buradan gitmeyi düşünmüyor." dedi.

Ahmet Kaplan,Şükrü Gündüz   | 01.02.2020
Diyarbakır annelerinden Sadiye Özbey: Hiçbir anne evladını almadan buradan gitmeyi düşünmüyor

Diyarbakir

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 152'nci gününe girdi.

Soğuk havaya rağmen evlatları için bekleyişini sürdüren anneler, bir yandan da Elazığ'daki depremzedeler için atkı, bere, çorap ve eldiven örmeye devam ediyor.

"Çocuğumuzu alıp gitmeyi düşünüyoruz"

Annelerden Sadiye Özbey, kaçırılan oğlunun 5 yıldır yolunu gözlediğini söyledi.

Çocukları için diğer annelerle başlattıkları eylemi sürdürdüklerini ve çocuklarının dönmesini istediklerini belirten Özbey, "Çocuğumuzu alıp gitmeyi düşünüyoruz. Gelen çocuklara çok sevindik. Kendi çocuklarımızı da istiyoruz. Hiçbir anne evladını almadan buradan gitmeyi düşünmüyor. Çocuğumuzun kokusunu özledik. Evlatlarımız ciğerimizden bir parça. PKK benim çocuğumu nasıl aldıysa öyle versin. Kendi çocuklarını götürsünler. Hiç kimsenin çocuğuyla oyun oynamasınlar. Çocuğumun özgürlüğüyle, hayatımızla oynadılar. Çocuklarımızın özgürlüğünü elimizden aldılar. Çocuklarımızı onlar için büyütmedik." diye konuştu.

Baba Fahrettin Akkuş: Çocuklarımızı istiyoruz, onlar için mücadele ediyoruz

Oğlu Erkan için eylemini sürdüren baba Fahrettin Akkuş da 152 gündür beklediklerini ifade ederek, "(HDP) Bu çocukları nasıl götürmüşse getirsin. Herkesin hırsızı, alacağı ve borcu belli." dedi.

Oturma eylemine katılımın arttığını aktaran Akkuş, şunları söyledi:

"Allah'ın izniyle bin kişiye de ulaşacağız. Çünkü gelenler görüyor, bu mücadele doğru bir mücadeledir. Herkes çıkıp geliyor. Çocuklarımızı istiyoruz, onlar için mücadele ediyoruz. Herkes çocuğunun hakkını arasın. Çocuklarımızı onlar için beslemedik. Anne ve babalar korkmasın, gelsin çocuklarını istesin."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
20 soruda yeni koronavirüs salgını
'Yüzyılın Anlaşması' mı, 'Yüzyılın İhaneti' mi?
Trump’ın 'Vadedilmiş Topraklar' planı
Belçika'nın 'imtiyazlı' terör örgütü: PYD/PKK
Premier lig'de Brexit etkisi

Benzer haberler

'Hiçbir anne evladını almadan buradan gitmeyi düşünmüyor'

'Hiçbir anne evladını almadan buradan gitmeyi düşünmüyor'

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

'Evladımızı doğru kapıda bekliyoruz'

Diyarbakır annelerinden Çifçi: Anneler gelsin hepimiz birlikte bu terörün kökünü kazıyalım

Diyarbakır annelerinden Çifçi: Anneler gelsin hepimiz birlikte bu terörün kökünü kazıyalım
'Diyarbakır anneleri' Elazığ'da çadır kenti ziyaret etti

'Diyarbakır anneleri' Elazığ'da çadır kenti ziyaret etti
Diyarbakır anneleri depremzedeler için atkı ve bere örüyor

Diyarbakır anneleri depremzedeler için atkı ve bere örüyor