Euro
10.03
Dolar
8.45
BIST 100
1,392.91
Altın
1,814.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinden Panay: 10 yıldır hasretim, kurban olurum gel

Diyarbakır annelerinden Aynur Panay, PKK tarafından 10 yıl önce kaçırılan oğluna seslenerek, "10 yıldır hasretim. Seni çok özledim. Kurban olurum gel" ifadelerini kullandı.

Osman Bilgin   | 01.08.2021
Diyarbakır annelerinden Panay: 10 yıldır hasretim, kurban olurum gel Fotoğraf: Bestami Bodruk/AA

Diyarbakır

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlatlarına, güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısında bulundu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 699'uncu gününde sürüyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden 13 yaşında dağa kaçırılan oğlu Emrah için oturma eylemi yapan anne Aynur Panay, evladına kavuşmak istediğini söyledi.

"HDP tarafından oğlum kandırılıp, PKK'ya teslim edildi. HDP, PKK benim oğlumu kandırdı ve götürdü. Ben onlardan oğlumu istiyorum. Oğlumu göndersinler." diyen Panay, 3 ailenin daha evladına kavuşmasından büyük sevinç duyduklarını belirtti.

Panay, oğluna seslenerek, "Oğlum, kurban olayım gel. 3 arkadaşın geldi. Sen de gel. Orası senin yerin değil. Allah rızası için gel. Jandarmaya, polise teslim ol. 10 yıldır hasretim. Seni çok özledim. Kurban olurum gel." dedi.

Oğlu Fatih için eylem yapan Abdullah Demir de evlatları için burada olduklarını ifade etti.

Demir, "Bu zalimlerin ellerinden evlatlarımızı kurtarmak istiyoruz. Bütün İslam alemine sesleniyorum, bize dua etsinler, bu zalimlerin ellerinden çocuklarımızı kurtaralım." diye konuştu.

Evladına güvenliç güçlerine teslim olması çağrısı yapan Demir, "5 yıldır oğlumun peşini bırakmadım. Son nefesime kadar oğlumun peşindeyim. Kaç, gel, Türk adaletine teslim ol." ifadelerini kullandı.








Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TESK, iş yerlerinde Kovid-19 aşısı olmayanların çalıştırılmaması için genelge hazırladı
Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 259'a çıktı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
İsrail, son kullanma tarihi dolacak 80 bin Kovid-19 aşısını imha edecek
Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 aşısı olmayı erteleyenleri uyardı

Benzer haberler

Diyarbakır annelerinden Panay: 10 yıldır hasretim, kurban olurum gel

Diyarbakır annelerinden Panay: 10 yıldır hasretim, kurban olurum gel

Diyarbakır'da 3 ailenin daha evladına kavuşması Hakkarili anneleri umutlandırdı

Mali'deki terör mağduru kadınlardan Diyarbakır annelerine destek

Diyarbakır anneleri evlatlarını terörün pençesinden kurtarmakta kararlı

Diyarbakır anneleri evlatlarını terörün pençesinden kurtarmakta kararlı
Evlatlarına kavuşan aileler sevincini HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerle paylaştı

Evlatlarına kavuşan aileler sevincini HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerle paylaştı

'Evlat nöbeti' tutan Bingöl ailesi, oğullarına kavuşacağı günü bekliyor

'Evlat nöbeti' tutan Bingöl ailesi, oğullarına kavuşacağı günü bekliyor