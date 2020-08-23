Euro
8.68
Dolar
7.35
BIST 100
1,109.88
Altın
1,939.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinden Övünç: Kirli ellerini çocuklarımızın üzerinden çeksinler

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Hasan Namlı   | 23.08.2020
Diyarbakır annelerinden Övünç: Kirli ellerini çocuklarımızın üzerinden çeksinler Fotoğraf: Hasan Namlı / AA

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 356. gününe girdi.

Van'dan 5 yıl önce dağa kaçırılan 15 yaşındaki oğlu Baran için kente gelen anne Solmaz Övünç, çocuğuna kavuşuncaya kadar eylemine devam edeceğini söyledi.

"HDP, benim oğlumu nasıl götürdüyse öyle getirsin." diyen Övünç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"HDP, benim oğlumu götürdü PKK'ya verdi, ikisi de yandaştır. Bu çocukları kim götürdü? Onların milisleri getirdi, partiye verdi. Parti de götürdü, PKK'ya verdi. Ben oğlumu istiyorum. Onların kapısındayız, ölümle burun burunayız. Ramazan geldi, bayram geldi, seyran geldi, bir yere gitmedik. 356 gündür buradayım, 356 yıl da geçse buradan kalkmayacağım. Baran'ımı almadan bir yere gitmeyeceğim. Kirli ellerini çocuklarımızın üzerinden çeksinler. Oğlum benim sesimi duyuyorsan gel adalete teslim ol."

"HDP'nin PKK'nın kol kola olduğunu bilsinler"

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinden kız kardeşi Esra Özkan için gelip eyleme katılan Ali Özkan, 7 yıldır kardeşinden haber alamadıklarını belirtti.

Birçok ailenin, bu haklı eylem sayesinde çocuklarına kavuştuğunu gördükleri için eyleme katılmaya karar verdiğini aktaran Özkan, şöyle konuştu:

"İnşallah yüzümüz gülerek çıkacağız, diğer anne babaların da yüzü gülecek. Bizim tek isteğimiz, evladımızın bir an önce ailesine, annesine, babasına gelmesi. Ben diğer gençlere de seslenmek istiyorum. Artık bunların bu yalanlarına inanmasınlar. Bunların takkeleri düştü, kelleri göründü. Yaktıkları mum yatsıya kadardı, söndü. HDP'nin, PKK'nın kol kola olduğunu bilsinler. Biz birlikte güzeliz, binlerce yıldır hiçbir problemimiz olmadan birlikte yaşıyoruz."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya Sağlık Bakanı Speranza ülkede yeniden sıkı karantina uygulanmayacağını açıkladı
Almanya’da çalışanlara iş yerinde maske takma zorunluluğu getirilmesi tartışılıyor
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 141 kişi hayatını kaybetti
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 180 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 23 milyon 395 bini geçti

Benzer haberler

Diyarbakır annelerinden Övünç: Kirli ellerini çocuklarımızın üzerinden çeksinler

Diyarbakır annelerinden Övünç: Kirli ellerini çocuklarımızın üzerinden çeksinler

Diyarbakır annelerinden Ay: Çocuğumu almadan gitmeyeceğim

Pedal çevirerek 59 günde 29 ili gezen gencin hayali, dünya turuna çıkmak

Diyarbakır annelerinden Çiftçi: Ben onun eline kalem vereceğime onlar silah verdiler

Diyarbakır annelerinden Çiftçi: Ben onun eline kalem vereceğime onlar silah verdiler
Diyarbakır annelerinden Altıntaş: Ben bu acıya dayanamıyorum

Diyarbakır annelerinden Altıntaş: Ben bu acıya dayanamıyorum
Diyarbakır annesi Arslan: Senin yerin orası değil annenin yanıdır

Diyarbakır annesi Arslan: Senin yerin orası değil annenin yanıdır