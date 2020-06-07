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Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinden Övünç: Çocuğumun kokusuna hasret kaldım

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır annelerinden Solmaz Övünç, "Çocuğumun kokusuna hasret kaldım. HDP'den çocuğumu istiyorum." dedi.

Mehmet Sıddık Kaya   | 07.06.2020
Diyarbakır annelerinden Övünç: Çocuğumun kokusuna hasret kaldım Fotoğraf: Mehmet Sıddık Kaya/AA

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 279'uncu gününe girdi.


Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için gelen anne Solmaz Övünç, çocuğuna kavuşana kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

"HDP'den çocuğumu istiyorum"

Evladını almadan HDP il binası önünden ayrılmayacağını belirten Övünç, şöyle konuştu:

"279 gündür buradayız, 279 yıl da geçse oğlumu almadan gitmeyeceğim. HDP'den çocuğumu istiyorum. Vekiller (HDP milletvekilleri) gelsin burada bize açıklama yapsınlar. Eğer onlarda biraz Allah korkusu olsa gelip açıklama yaparlar. Onlar da Allah korkusu yok."

Evladını çok özlediğini aktaran Övünç, "Et tırnaktan ayrılır mı? 5 yıldır nelere katlanmadım ki, çocuğumun kokusuna hasret kaldım. Baran oğlum sen Kur'anı Kerim okuyordun, camiden çıkmıyordun. Sana ne oldu da HDP seni kandırdı? HDP çocuklarımızı kandırıp, beyinlerini yıkıyor. Bu artık son bulsun."

"40 senedir milletin canını yakıyorlar"

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren babalardan Şadin Elhaman da oğlu Bayram için oturma eylemi yaptığını söyledi.

Elhaman, şunları kaydetti:

"HDP'de biraz vicdan olsaydı bu çocukları dağa götürmezdi. HDP'yi sevmiyoruz. PKK'yı istemiyoruz. Çocuklarımızı götürmeyin. Çok istiyorsanız kendi çocuklarınızı götürün. Allah hakkımızı onlara bırakmasın. 40 senedir bu milletin canını yakıyorlar. Allah bu milletin hakkını onlara bırakmasın."


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Diyarbakır annelerinden Övünç: Çocuğumun kokusuna hasret kaldım

Diyarbakır annelerinden Övünç: Çocuğumun kokusuna hasret kaldım