Euro
8.83
Dolar
7.47
BIST 100
1,096.81
Altın
1,929.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinden Övünç: Allah'ın izniyle devletimizin gücüyle oğlumu onların elinden alacağım

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Hasan Namlı   | 07.09.2020
Diyarbakır annelerinden Övünç: Allah'ın izniyle devletimizin gücüyle oğlumu onların elinden alacağım Fotoğraf: Hasan Namlı

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 371'inci gününe girdi.

Van'dan 5 yıl önce dağa kaçırılan 15 yaşındaki oğlu Baran için gelerek eyleme katılan anne Solmaz Öğrünç, evlat nöbetini sürdürmesi nedeniyle eşinin evdeki çocuklarına hem babalık hem de annelik yaptığını söyledi.

Öğrünç, eylemde bir yılı geride bıraktıklarını ifade ederek, "Evladımı alana kadar HDP'nin önünden kalkmayacağım." dedi.

HDP'li vekillerin partinin il binasına ön kapıdan girip arka kapıdan çıktığını, kendilerini görmezden geldiğini dile getiren Öğrünç, "Yeter artık, çocuklarımızı versinler. Bütün anneler, babalar burada gözyaşı döküyor. Oğlum sesimi duyuyorsan gel, adalete teslim ol. Onlar seni kandırıyor. Allah'ın izniyle, devletimizin gücüyle oğlumu onların elinden alacağım." diye konuştu.

"Son evlat gelene kadar eylemimize devam edeceğiz"

Oturma eylemi sayesinde 10 Ocak'ta yeğeni Halil İbrahim Kadran'a kavuşan hala Gülbahar Kadran da diğer annelere destek olmak için oturma eylemine devam ettiğini belirtti.

5 yılın ardından yeğenine kavuşmanın anlatılamaz bir mutluluk olduğunu belirten Kadran, eylemdeki bütün annelerin bu sevinci yaşaması temennisinde bulundu.

Kadran, "Son evlat gelene kadar eylemimize devam edeceğiz. İnsanlar bilinçlensin. Bir anne ve vatandaş olarak bunu bizim durdurmamız gerekiyor. Bu çocukların dağa, başka bir bataklığa gitmesine göz yumamayız. Biz göz yumdukça annelerin babaların evlatları için ciğeri yanacak." ifadelerini kullandı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 193 bin 259'a çıktı
Pandemiyle ön cephede mücadele ediyorlar
'Aşının yolu uzun, maske-mesafe-hijyene tam uyum şart' uyarısı
Gazze Şeridi'nde Kovid-19 vaka sayısı bini geçti
Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Yılmaz: Ankara virüsle mücadelenin örnek alınacak şehri olmalı

Benzer haberler

Diyarbakır annelerinden Övünç: Allah'ın izniyle devletimizin gücüyle oğlumu onların elinden alacağım

Diyarbakır annelerinden Övünç: Allah'ın izniyle devletimizin gücüyle oğlumu onların elinden alacağım

Diyarbakır annelerinden Akkuş: Kızım neredeysen Allah rızası için sesini duyur

Dicle Nehri'nde kaybolan Suriyeli çocuğun cesedine ulaşıldı

Diyarbakır'da kamu binalarına HES koduyla giriş yapılacak

Diyarbakır'da kamu binalarına HES koduyla giriş yapılacak
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Bakan Koca: Diyarbakır'da Kovid-19 vakalarında önemli ölçüde kontrol sağlandı

Bakan Koca: Diyarbakır'da Kovid-19 vakalarında önemli ölçüde kontrol sağlandı