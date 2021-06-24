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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinden Nilifırka: Eylemimizde kararlıyız, çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz

Diyarbakır annelerinden İmmihan Nilifırka, oturma eylemini kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek, "Eylemimizde kararlıyız, çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz" dedi.

Ahmet Kaplan   | 24.06.2021
Diyarbakır annelerinden Nilifırka: Eylemimizde kararlıyız, çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz Fotoğraf: Ahmet Kaplan/AA

Diyarbakır

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 661'inci gününde sürüyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren annelerden İmmihan Nilifırka, oğlu Mehmet için başlattığı eylemi sürdürdüğünü söyledi.

Evladından 6 yıldır haber alamadığını ifade eden Nilifırka, "Eylemimizde kararlıyız, çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz." dedi.

Nilifırka, "HDP olmazsa bir çocuk kaybolmaz, dağa gitmez. Çocuklarımızın kaçırılmasından sorumlu tuttuklarımızın kapısındayız, evlatlarımızı HDP'den istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Baba Zeki Öz de oğlu Hasan'dan 4 yıldır haber alamadığını dile getirdi.

"Oğlum HDP tarafından kandırılarak dağa götürüldü." diyen Öz, oğlunun geri dönmesini istediğini, evladı gelinceye kadar eylemi sürdüreceğini aktardı.

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