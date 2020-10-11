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Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinden Mutlu: Çocuğumu bu kapıdan alana kadar gitmeyeceğim

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Mehmet Sıddık Kaya   | 11.10.2020
Diyarbakır annelerinden Mutlu: Çocuğumu bu kapıdan alana kadar gitmeyeceğim Fotoğraf: Mehmet Sıddık Kaya / AA

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 405. gününe girdi. 

Dağa kaçırılan kızı Şeyma Ceylan için Bursa'dan gelerek eyleme katılan anne Türkan Mutlu, yaptığı açıklamada, 7 yıldır evladının peşinde olduğunu, her yerde onu aradığını söyledi.

Mutlu, her gelen evladın kendileri için umut olduğunu belirterek, "İnşallah, çocuğumu alıp gideceğim." ifadesini kullandı.

HDP il binasında partililerin yüksek sesli müzik çalmasına tepki gösteren Mutlu, "Çocuğumu bu kapıdan alana kadar gitmeyeceğim. Dağa kaçırılan çocuğu için feryat eden bir babanın feryadı karşısında partililerin müzik çalması uygun değil." dedi.

Kızı Songül'e kavuşma ümidiyle eylemini sürdüren anne Fatma Akkuş ise bir yılı aşkın süredir HDP binası önünde çocuklarının gelmesini beklediklerini söyledi.

Akkuş, 6 yıldır kızından haber alamadığını anlatarak, "Bütün çocuklarımızı HDP dağa götürmüş. Kızımı almadan buradan gitmeyeceğim. Kızımın ya ölüsünü ya da dirisini istiyorum." şeklinde konuştu.

Baba Celil Begdaş da 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf'a kavuşma ümidiyle oturma eylemine katıldığını belirtti.

Çocuğunun HDP il binasından dağa kaçırıldığını dile getiren Bektaş," Onu almaya geldiğimde yalan söylediler. Kameraların bozuk olduğunu söylediler. Oğlumun HDP il binasına girme görüntüsü vardı. Biliyorlardı, devlet gelip o kameraları alacaktı. Peki neden sonra gelip kameraları binaya taktılar? Ben oğlumu istiyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, evlat nöbeti tutan aileler ile binadaki partililer arasında tartışma çıktı. Bazı ailelerin binaya girmesine polis engel oldu. HDP'den oğlunu isteyen anne Ayşegül Biçer, bu sırada kısa süreli fenalık geçirdi.

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