Dolar
8.33
Euro
9.88
Altın
1,812.47
ETH/USDT
3,734.60
BTC/USDT
50,873.00
BIST 100
1,471.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Konya İş Dünyası Temsilcileri Buluşması”nda konuşuyor.
logo
Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinden Küçük: Bu eylemi sonuna kadar sürdüreceğiz

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Osman Bilgin   | 07.09.2021
Diyarbakır annelerinden Küçük: Bu eylemi sonuna kadar sürdüreceğiz

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 736'ncı gününde sürüyor.

Üniversitede okurken kandırılarak dağa götürülen oğlu İbrahim Halil için Gaziantep'ten gelerek eylem yapan anne Semra Küçük, evladından 7 seneden bu yana haber almadığını söyledi.

Oğluna seslenen Küçük, "Çıkıp gel. Bu acıya son ver. Artık dayanacak gücümüz kalmadı." diye konuştu.

Küçük, "HDP binasının önünde bekliyorum. Oğlumu istiyorum. Oğlumu nasıl götürdülerse öyle de getirsinler. Oğlumu onlar için doğurmadım. Bu eylemi sonuna kadar sürdüreceğiz. Evlatlarımızın hepsini alana kadar bu nöbetten vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Birçok ailenin evladına kavuştuğuna değinen Küçük, oğlunun da bir gün geleceğine inandığını aktardı.

Küçük, evlatlarının güvenlik güçlerine teslim olmasını istediklerini belirtti.

Ordu'dan gelen anne Latife Ödümlü ise evladına kavuşmadan HDP il binası önünden ayrılmayacağını ifade etti.

Ödümlü, "Oğlumu HDP götürdü. Oğlumu HDP'den istiyorum." diye konuştu.

Oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulanan Ödümlü, "Oğlum gel. Seni bekliyorum. Sen gelmeden buradan ayrılmayacağım." dedi.





Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya Başbakanı Merkel’den 'aşı olun' çağrısı
Gürcistan'da halk Kovid-19 aşısına piyango ile teşvik edilecek
İran'da son 24 saatte 635 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İstanbul'da 15-19 yaş arası 414 bin 116 genç Kovid-19 aşısı oldu
Hastanelerdeki yoğun bakım servisleri dolan Trabzon'da vatandaşlara aşı çağrısı

Benzer haberler

Diyarbakır annelerinden Küçük: Bu eylemi sonuna kadar sürdüreceğiz

Diyarbakır annelerinden Küçük: Bu eylemi sonuna kadar sürdüreceğiz

Diyarbakır annelerinin eylemi kararlıkla sürüyor

Diyarbakır annelerinden Koç: Bu eylemi 3 yıl değil bin yıl da geçse devam ettireceğiz

Diyarbakır annelerinin eylemini 'Annemin Sesi' adıyla 3 dilde kitaplaştırdı

Diyarbakır annelerinin eylemini 'Annemin Sesi' adıyla 3 dilde kitaplaştırdı
'Asla Unutma' belgeseli, televizyonda ilk kez TRT Belgesel'de ekranlara gelecek

'Asla Unutma' belgeseli, televizyonda ilk kez TRT Belgesel'de ekranlara gelecek
İzmir'de evlat nöbeti tutan baba Ankara'ya yürümek istiyor

İzmir'de evlat nöbeti tutan baba Ankara'ya yürümek istiyor