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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinden Koç: Evlatlarımızı istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Ömer Yasin Ergin   | 14.11.2021
Diyarbakır annelerinden Koç: Evlatlarımızı istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin / AA

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 804'üncü gününde sürüyor.

Kızı Zübeyde için oturma eylemi yapan Esmer Koç, tek isteğinin çocuğuna kavuşmak olduğunu söyledi.

Koç, kızından 8 yıldır haber alamadığını belirterek, evladına hasret olduğunu belirtti.

"Yeter artık versinler evlatlarımızı. Evlatlarımızı istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz." diyen Koç, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

6 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Rojhat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek eylem yapan anne Necibe Çiftçi de oğluna kavuşana kadar eylemi sürdüreceğini belirtti.

Oğlundan gelecek güzel bir haberi beklediğini dile getiren Çitfçi, "HDP binasının önünde mücadeleye devam ediyoruz. Evlatlarımız için buraya geldik. Ciğerimizi yakmışlar, evlatlarımızı bizden almışlar. Oğlum geri dön, bize artık bu acıları yaşatma. Bu acıya daha fazla dayanamıyoruz. Oğlum askeri, polisi görürsen teslim ol. 33 çocuğumuz geri döndü, sen de dön." ifadelerini kullandı.

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