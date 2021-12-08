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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinden Kaman: Devletimize, askerlerimize teslim ol

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Nurten Aslan   | 08.12.2021
Diyarbakır annelerinden Kaman: Devletimize, askerlerimize teslim ol Fotoğraf: Nurten Aslan/AA

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 828'inci gününde sürüyor.

İzmir'den 7 yıl önce 19 yaşında kandırılarak dağa götürülen oğlu Abdulkadir için Tekirdağ'dan gelerek eylem yapan Esmer Kaman, evladından 7 yıldır haber alamadığını söyledi.

Kaman, "Devletimize çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Onlar bizim arkamızda ve yanımızda var oldukça anne ve babalar olarak evlatlarımıza kavuşacağız." dedi.

Kaman oğluna seslenerek, "Oğlum dön. Seni kandırıyorlar. Korkma, devletimize, askerlerimize teslim ol. Dönenler ailelerine kavuştu. Sen de dön." ifadelerini kullandı.

Van'ın Gürpınar ilçesinden gelerek oğlu Mikail'e kavuşmak için eylem yapan baba Yusuf Erdinç de oğlunun Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okurken kandırılarak dağa götürüldüğünü belirtti.

"HDP evladımı benden kopardı. Kalem yerine eline silah verdiler. Oğlumun peşini bırakmayacağım. Ölünceye kadar burayı terk etmeyeceğim. Evladımı onlar için büyütmedim. Oğlum avukat olacaktı." diyen Erdinç, evladına kavuşana kadar eylemi sürdüreceğini aktardı.

Erdinç, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunarak, "Oğlum etrafına bak, HDP'li vekillerin çocukları var mı? Senin elindeki kalemi kırdılar. Bu reva mıdır? Senin yerin Türkiye Cumhuriyetidir." diye konuştu.

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