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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinden HDP'nin hesaplarındaki blokenin kaldırılmasına tepki

Diyarbakır anneleri, Anayasa Mahkemesinin (AYM), HDP'nin Hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulması kararını kaldırmasına tepki gösterdi.

Mehmet Sıddık Kaya, Damlanur Teyhun  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
Diyarbakır annelerinden HDP'nin hesaplarındaki blokenin kaldırılmasına tepki

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1285'inci gününde devam ediyor.

HDP İl Başkanlığı önünde eylemlerini sürdüren aileler adına açıklama yapan Ayşegül Biçer, anne ve babalar olarak evlatlarının acısını yüreklerine gömüp depremde hayatını kaybeden insanların acısını yaşamaya çalışırken ülkenin gündeminin seçim, adaylık, ittifak çalışmaları, koltuk paylaşımıyla meşgul edildiğini söyledi.

Biçer şöyle konuştu:

"Terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP, nefessiz kalmışken Anayasa Mahkemesinin devlet desteğinden yararlanmasına onay vermesiyle tekrar oksijen desteği almıştır. Bu karar ile terör örgütüne finans sağlanmıştır. Devletin ödediği bu parada şehidin, yetimin, fakirin ve bu milletin hakkı vardır. HDP'ye değil maddi destek verilmesi, derhal kapatılması gerekmektedir. Huzuru, istikrarı ve sükuneti yakalamışken bu verilen kararı protesto ediyor ve kabul etmiyoruz."

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