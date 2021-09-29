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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinden Güger: Oğlumun 6 yıldır sesi kulağıma gelmedi

Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetine devam eden annelerden Sultan Güger, "6 yıldır sesi kulağıma gelmedi. Oğlumun hasretiyle yanıp tutuşuyorum. Oğlum eve geldiği gibi ayağının altını öpeceğim" dedi.

Osman Bilgin   | 29.09.2021
Diyarbakır annelerinden Güger: Oğlumun 6 yıldır sesi kulağıma gelmedi Fotoğraf: Nurten Aslan - Anadolu Ajansı

Diyarbakır

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 758'inci gününde sürüyor.

Oğlu Doğan için eylemde yer alan anne Sultan Güger, evladının 6 yıl önce kaçırıldığını söyledi.

Oğlunun kandırılarak kaçırıldığını dile getiren Güger, "Ben izini sürüyorum, peşindeyim. Peşini bırakmadım ve bırakmayı da düşünmüyorum." dedi.

Diyarbakır anneleri olarak mücadelelerinde kararlı olduklarını aktaran Güger, şunları kaydetti:

"Oğlum gelene kadar bu kapıdan kalkmayacağım. HDP, PKK ve herkes şunu iyi bilsin ki buradan kalkmıyorum. Oğlumu getirdikleri taktirde giderim. 6 yıldır sesi kulağıma gelmedi. Oğlumun hasretiyle yanıp tutuşuyorum. Oğlum eve geldiği gibi ayağının altını öpeceğim."

Dağa kaçırılan oğlu Faruk için Kars'tan gelen anne Rahime Taşçı, evladının evin tek erkek çocuğu olduğunu, sağ olup olmadığını bilmediğini söyledi.

Faruk'un güvenlik güçlerine teslim olmasını isteyen Taşçı, "Beni duyuyor ve görüyorsa evine gelsin. Baban ve ben seni çok özledik. Devlete teslim ol. Korkma ceza yok. 32 kişi geldi. Sen de gelirsen beraber eve gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Evladının geleceği güne kadar evlat nöbetinde bekleyişini sürdüreceğini vurgulayan Taşçı, "Küçükler, büyükler birbirinin elini tutsun ve gelip teslim olsunlar. Bu çile bitsin." şeklinde konuştu.



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