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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinden Güger: Oğlum, güvenlik güçlerimize teslim ol

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor.

Mehmet Sıddık Kaya, Osman Bilgin   | 18.08.2021
Diyarbakır annelerinden Güger: Oğlum, güvenlik güçlerimize teslim ol

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 716. gününde devam ediyor.

Oğlu Doğan için eylemde yer alan anne Sultan Güger, evladının 6 yıl önce kaçırıldığını söyledi.

Kaçırıldığı günden bu yana haber alamadığı oğluna kavuşmak istediğini belirten Güger, "6 yıldır çocuğumun peşini hiç bırakmadım. Artık dayanamıyorum. Sonuna kadar kararlıyım. Onu alana kadar bu çadırı terk etmeyeceğim. Kimse beni buradan kaldıramaz, korkutamaz. Korksaydım bugün bu çadırda olmazdım." ifadesini kullandı.

"Doğan oğlum sana yalvarıyorum. Seni çok özledim. Sensizliğine dayanamıyorum." diyen Güger, oğluna teslim olması için çağrıda bulunarak, "Artık yeter gel teslim ol. Güvenlik güçlerimize teslim ol. Kendini kurtar oradan." dedi.

Anne Aynur Panay ise oğlu Emrah için eylem yaptığını söyledi.

"HDP oğlumu kandırdı, götürdü. HDP ve PKK'dan oğlumu istiyorum." diyen Panay, "Oğlumu göndersinler. 10 yıldır oğluma hasretim. Allah rızası için oğlumu gönderin artık yeter." diye konuştu.

Oğluna seslenen Panay, "Oğlum Emrah kaç gel polisimize, askerimize teslim ol. Orası senin yerin değil. Gelmeden buradan kalmayacağım." dedi.

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