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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinden evlatlarına "teslim ol" çağrısı

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Ömer Yasin Ergin   | 16.08.2022
Diyarbakır annelerinden evlatlarına "teslim ol" çağrısı

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1079'uncu gününde sürüyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Güzide Demir, 6 yıldır evladına hasret olduğunu söyledi.

Yaz kış demeden evlat nöbetine devam ettiklerini belirten Demir, oturma eylemini evlatlarına kavuşuncaya kadar sürdürmekte kararlı olduklarını ifade etti.

Demir, "Çocuğumu HDP'den istiyorum. Oğlumu nasıl götürdülerse öyle de getirsinler. Oğlum Aziz neredeysen gel, güvenlik güçlerimize teslim ol. Seni çok özledim oğlum. Sana hasret kaldım. Ölmeden seni görüp, sesini duyayım." dedi.

Oğlu Yusuf'a kavuşma ümidiyle evlat nöbetini sürdüren baba Celil Begdaş da 2019 yılından bu yana evladından haber alamadığını belirtti.

Begdaş, uğruna oturma eylemi yaptıkları evlatlarına seslenerek, "Anne ve babalarınız burada perişan halde. Kaçın, gelin, okul okuyun, kalem tutun, faydalı olun. Siz gelene kadar buradan kalkmayacağız. Anne ve babalarınız burada sizi bekliyor." ifadelerini kullandı.





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