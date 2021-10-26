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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinden evlatlarına 'teslim ol' çağrısı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi, kararlılıkla devam ediyor.

Ahmet Kaplan   | 26.10.2021
Diyarbakır annelerinden evlatlarına 'teslim ol' çağrısı Fotoğraf: Ahmet Kaplan/AA

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 785'inci gününde sürüyor.

İstanbul'dan kandırılarak dağa götürülen oğlu Doğan Ali için Kars'ın Sarıkamış ilçesinden gelerek eylem yapan Nazime Toptaş, evladından 6 yıldır hiç haber alamadığını söyledi.

"PKK oğlumu kandırıp götürdü. Bu eylem çadırından sonra evlatlar gitmedi. Biz ağladık, başka anneler ağlamasın. Çocuğumu HDP'den istiyorum." diyen Toptaş, eylemlerinde kararlı olduklarını belirtti.

Toptaş, "Allah'ın izniyle oğlum gelecek. Oğlum gelmeden bu çadırdan ayrılmayacağım." dedi.

Evladına seslenen Toptaş, "Doğan Ali gel, teslim ol. Hiç kimseye güvenme devletimize güven. Beni yalnız bırakma. Yemedim, içmedim, seni yetim büyüttüm. Kalp hastasıyım. Ben ölmeden dön gel annene." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'dan kandırılarak dağa götürülen oğlu Doğan için eylemi sürdüren baba Hacı Güger de 7 yıldır oğlunun peşini bırakmadığını, bırakmayacağını belirtti.

Güger, "Bu kapıda olmamızın nedeni HDP'nin bu çocukları götürdüğünü bildiğimiz içindir. Nereden bir çocuk götürülüyorsa illaki HDP binasına getirilip, öyle götürülüyor." diye konuştu.

Evlatları için mücadeleyi sürdüreceklerini ifade eden Güger, şöyle konuştu:

"Dağdaki çocukların hepsini getirinceye kadar burada kalacağız. Oğlum güvenlik güçlerine teslim ol, annenin kucağına, kardeşlerinin yanına gel. Devletimiz büyük bir devlettir."

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