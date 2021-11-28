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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinden Esmer Koç: Kızım gel, teslim ol. Orası senin yerin değil

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinden Esmer Koç, kızına seslenerek, "Kızım gel, teslim ol. Orası senin yerin değil. Senin yerin benim yanımdır." dedi.

Mehmet Sıddık Kaya   | 28.11.2021
Diyarbakır annelerinden Esmer Koç: Kızım gel, teslim ol. Orası senin yerin değil

Diyarbakir

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 818'inci gününde sürüyor.

İzmir'den 7 yıl önce 19 yaşında kandırılarak dağa götürülen oğlu Abdulkadir için Tekirdağ'dan gelerek eylem yapan Esmer Kaman, çocuğunu almadan HDP il binası önünden ayrılmayacağını söyledi.

7 yıldır görmediği ve hiçbir haber alamadığı oğluna hasret kaldığını belirten Kaman, "Kadir oğlum bu yağmurda, çamurda, soğukta buradayım, seni bekliyorum. Ne olur geri dön. Senin yurdun, yerin burası. Babanla, kardeşinle seni bekliyorum. Burada seni bekleyeceğim." dedi.

Kızı Zübeyde için oturma eylemi yapan Esmer Koç ise tek isteğinin çocuğuna kavuşmak olduğunu belirtti.

Kızından 8 yıldır haber alamadığını dile getiren Koç, "Kızım yaşıyor mu yaşamıyor mu bilmiyorum." ifadesini kullandı.

Koç, kızına seslenerek, "Kızım gel, teslim ol. Orası senin yerin değil. Senin yerin benim yanımdır." diye konuştu.


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