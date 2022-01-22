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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinden Esmer Koç: İnşallah bizim çocuklarımız da sağ salim gelecek

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Ahmet Kaplan   | 22.01.2022
Diyarbakır annelerinden Esmer Koç: İnşallah bizim çocuklarımız da sağ salim gelecek Fotoğraf: Ahmet Kaplan / AA

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 873. gününde kararlılıkla devam ediyor.

Anne Esmer Koç, 8 yıl önce kaçırılan kızı Zübeyde için eylem yaptığını söyledi.

Evladını istediğini dile getiren Koç, "Evladımı bana versinler. Zaten 8 yıldan fazla oldu, ciğerim yanmış, evim yakılmış, artık dayanamıyorum. HDP bize bir açıklama yapsın. Artık çocuklarımızı getirsin. Biz o çocukları almadan buradan gitmeyeceğiz. Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz çünkü bütün çocukları HDP götürüyor." dedi.

Dün bir annenin daha evladına kavuştuğunu anımsatan Koç, "Biz de mutlu olduk, inşallah bizim çocuklarımız da sağ salim gelecek, devletimize ve adaletimize teslim olacak." diye konuştu.

Koç, kızından teslim olmasını istedi.

Dağa 7 yıl önce götürülen oğlu Erhan için Hatay'dan gelerek eylem yapan baba Ekrem Artık da evladından hiç haber alamadığını belirtti.

"Oğlum HDP tarafından kandırılarak PKK'ya teslim edilmiştir. 2015 yılından beri evlat hasretiyle yanıp tutuşuyoruz." diyen Artık, bütün aile perişan olduklarını kaydetti.

Dün yeni bir ailenin daha evladına kavuştuğunu dile getiren Artık, şu ifadeleri kullandı:

"Oturma eylemine devam ediyoruz. Sonuna kadar da devam edeceğiz. Çocuklarımızı alana kadar buradan gitmeyeceğiz. Dün 34. evladımız da geldi, umutlarımız daha da arttı. Yavrum, sesimi duyuyorsan çık gel. Bak 34 ailenin evladı geldi, hepsi sevindi. Kalan diğer anneler neden sevinmesin? Siz de gelin ki biz de sevinelim."

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