Euro
7.86
Dolar
6.87
BIST 100
117,741.10
Altın
1,805.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
15 Temmuz kahramanlarından şehit Ömer Halisdemir’in Niğde’deki kabri, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında ziyaretçi akınına uğruyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel olayının yaşandığı Rize’nin Çayeli ilçesi Madenli beldesindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen törene katıldı.
logo
Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinden Elhaman: Çocuklarımızı PKK'ya esir etmeyeceğiz

Diyarbakır annelerinden Ayten Elhaman, "HDP, PKK 40 yıldır canımızı yakıyor. Bütün annelere sesleniyorum, gelin, korkmayın, evlatlarınızı isteyin. Çocuklarımızı PKK'ya esir etmeyeceğiz." dedi.

Hasan Namlı   | 15.07.2020
Diyarbakır annelerinden Elhaman: Çocuklarımızı PKK'ya esir etmeyeceğiz Fotoğraf: Hasan Namlı / AA

Diyarbakır

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 317. gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Ayten Elhaman, 3 yıldır haber alamadığı oğlu Bayram için oturma eylemine kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

"HDP, PKK 40 yıldır canımızı yakıyor. Annelerin canını yakmaktan başka ne yaptılar?" ifadelerini kullanan Elhaman, terör örgütü PKK'ya tepkisini dile getirdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine değinen Elhaman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla darbe girişiminin bastırıldığına işaret etti.

Elhaman, "Bütün annelere sesleniyorum, gelin, korkmayın, evlatlarınızı isteyin. Çocuklarımızı PKK'ya esir etmeyeceğiz. Evlatlarımıza sesleniyorum, gelin askerimize teslim olun. Evlatlarımızı kaçırmasınlar, annelerin yüreğini yakmasınlar. Bu mücadelemize devam edeceğiz." diye konuştu.

"El birliğiyle çocuklarımızı bunların elinden kurtaralım"

Baba Celil Begdaş ise oğlu Yusuf'a kavuşuncaya kadar oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu belirtti.

Hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçtiğini anlatan Begdaş, "FETÖ'cüler üniforma giydiler, darbeye kalkıştılar. HDP de Kürtlere darbe yapıyor. HDP de Kürt elbisesi giyiyor, çocuklarımızı dağa götürüyor. O da bize darbe yapıyor. Allah bunlara fırsat vermesin." dedi.

Terör örgütünden kaçışların sürdüğünü belirten Begdaş, "Gelin el birliğiyle çocuklarımızı bunların elinden kurtaralım. Türkiye herkese yeter. Bütün çocuklara sesleniyorum, kaçın, gelin, teslim olun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 13 milyon 486 bini geçti
İran'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 199 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 vakalarının bir milyona yaklaştığı Hindistan'da sokağa çıkma yasakları geri geldi
BM'den 'Yemen'de Kovid-19 hızla yayılıyor' uyarısı
Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 5 milyonu aştı

Benzer haberler

Diyarbakır annelerinden Elhaman: Çocuklarımızı PKK'ya esir etmeyeceğiz

Diyarbakır annelerinden Elhaman: Çocuklarımızı PKK'ya esir etmeyeceğiz

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinden Çiftçi:Çocuklarımızı HDP ve PKK'dan istiyoruz

Diyarbakır annelerinden Salim: Sonuna kadar oğlumun peşini bırakmayacağım

Diyarbakır annelerinden Salim: Sonuna kadar oğlumun peşini bırakmayacağım
Diyarbakır annelerinden Sancar: Gel kızım artık bu hasretlik bitsin

Diyarbakır annelerinden Sancar: Gel kızım artık bu hasretlik bitsin
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor