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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinden Demir: Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdürüyor.

Mehmet Sıddık Kaya  | 17.03.2024 - Güncelleme : 17.03.2024
Diyarbakır annelerinden Demir: Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz Fotoğraf: Mehmet Sıddık Kaya - AA

Diyarbakır

Evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 1658'inci gününde sürüyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla eski HDP il binası önünde bekleyişini sürdüren annelerden Güzide Demir, oğlu Aziz'e kavuşmak istediğini söyledi.

Eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını belirten Demir, "Aziz gelene kadar buradan gitmeyeceğim. Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz." dedi.

Demir, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yaptı.

Anne Bedriye Uslu ise oğlu Mahmut'a kavuşmak için her sabah çadırın yolunu tuttuğunu belirtti.

Oğluna kavuşana kadar eyleme devam edeceğini aktaran Uslu, "Mahmut'u almakta kararlıyım. Her sabah buraya geliyoruz. Nöbetimize devam edeceğiz. HDP'den çocuklarımızı alacağız." ifadelerini kullandı.


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Diyarbakır annelerinden Demir: Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz

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